Изящно и очень женственно: тенденции татуировок за ухом и секреты выбора рисунка

В последние несколько лет в большую моду вошли симпатичные татуировки, наносимые за ухом. Считается, что при таком размещении тату смотрятся в особенности женственно и изящно.

Наносить за ухом, по мнению стилистов, лучше всего татуировку, отражающую самые важные вещи в жизни ее обладательницы. Кроме того, существует и несколько правил касательно дизайна тату за ухом, которых стоит придерживаться.

Цветочные татуировки

Цветочные татуировки пользуются популярностью не зря. Каждый цветок в таком изображении может нести свое значение от дружбы до любви, надежды или радости. Также цветы могут иметь разные цвета, каждый из которых может что-то символизировать. Привлекательно за ухом могут смотреться любые цветочные татуировки. Однако считается, что лучше всего в этом месте будет выглядеть цветочная «лоза», изгибом повторяющая форму самого уха.

Бабочки

Татуировки в виде бабочек в последнее время также стали очень популярными. Такие изображения не только красивы, но и зачастую имеют глубокий смысл. Бабочки могут ассоциироваться с ростом, трансформацией, изменчивостью, свободой. В качестве татуировок бабочки очень универсальны. Делать такие наколки можно в разных местах, в том числе и за ухом. Для девушек, предпочитающих женственные татуировки, идеальным станет дизайн как с одной бабочкой, так и с несколькими.

Ножницы

Тем, кто ищет необычную и при этом символичную татуировку, стоит подумать о нанесении за ухо изображения виде ножниц. Такой рисунок будет символизировать удаление из жизни его обладательницы всего негативного. Также ножницы считаются символом самосовершенствования и оттачивания способностей. Нанесение такой татуировки — отличный способ сообщить о начале новой жизни.

За ухом, по мнению стилистов, лучше всего делать тату в виде ножниц маленького размера. При этом сами ножницы могут иметь какую-нибудь необычную форму, к примеру, старинный дизайн.

Голубь

Татуировки в виде голубя выглядят очень нежно и красиво. Считается, что эти птицы олицетворяют собой любовь, прощение и надежду. Также голубь является символом Бога и новых начинаний. Ведь именно голубь принес Ною надежду на спасение. Стилисты рекомендуют наносить за ухом голубей простого дизайна. В этом случае татуировка будет максимально заметна и понятна.

Простая татуировка

Места за ухом для нанесения тату обычно бывает очень мало. Поэтому в данном случае идеально подходят маленькие максимально простые рисунки. Считается, что изображения за ухом должны складываться из простых чистых штрихов без теней. Это могут быть, к примеру, цветы, звезды, кресты, инициалы. Также считается, что за ухом лучше наносить черные тату, поскольку они выглядят наиболее четкими.

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Простые геометрические формы

Кроме того, по мнению стилистов татуировки за ухом должны быть тонкими и нежными. Очень интересным вариантом может стать рисунок, созданный из более мелких геометрических изображений. Сама татуировка при этом должна быть небольшой. Участок за ухом — место достаточно чувствительное. Набивка же маленького рисунка займет и меньше времени. Следовательно, и боли придется терпеть меньше.

Крылья ангела

Крылья ангела — рисунок не только модный, но и универсальный. Считается, что такие тату привлекают ангела-хранителя, а следовательно, являются чем-то вроде талисмана. Также крылья ангела символизируют лучшую природу человека и способность его противостоять искушениям.

Ловец снов

Ловцов снов в некоторых индийских культурах плели для того, чтобы защитить детей от ночных кошмаров. В виде татуировки такой символ считается оберегом от любой негативной энергии. Как и другие тату за ухом, изображение ловца снов должно иметь максимально простой дизайн.

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Сердечки

Сердечко — один из самых узнаваемых и универсальных символов. В качестве татуировки такие рисунки очень популярны. Если тату в виде сердца размещается за ухом, оно считается напоминанием всегда слушать свое сердце. Также сердечко может служить напоминанием женщине о любимом человеке.

Лунная татуировка

Очень красиво за ухом смотрятся и татуировки в виде полумесяца.

Поскольку Луна при наблюдении с земли проходит несколько фаз, она считается символом перемен и движения. К тому же во многих культурах Луну относят к женским символам. За ухом такая татуировка будет отлично заметна.