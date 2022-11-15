Улучшится состояние волос и пищеварение: что будет с организмом, если ежедневно перед сном есть сырой лук

Лук – один из популярных овощей. Его часто используют для приготовления блюд как приправу, которая делает еду более пикантной и ароматной. Но редко кто употребляет луковицы в сыром виде. Ведь они имеют острый, едкий вкус. А запах сырого лука долго остается во рту. Однако медики утверждают, что этот продукт полезен. И советуют употреблять сырой лук вечером в сочетании с салатами или другими продуктами (например, хлебом или мясом). Почему полезно есть его перед сном? Вот несколько ценных качеств сырого лука.

Нормализует сон

В состав овоща входит аминокислота, которая помогает организму перейти в спокойное, расслабленное состояние. Вещество снижает уровень стресса и нормализует процесс засыпания.

Стабилизирует пищеварение, предотвращает запоры

Лук – отличное средство для профилактики задержки стула. Популярный овощ содержит пробиотики. Они нормализуют функции желудочно-кишечного тракта.

Помогает поддерживать нормальный вес

Сто грамм лука содержит всего 40 килокалорий. Однако популярный овощ обеспечивает долгое чувство сытости. При регулярном употреблении он снижает общую энергетическую ценность рациона.

Улучшает состояние ногтей, волос и кожи

Благодаря антиоксидантам, витаминам и минералам лук действует как «таблетка красоты». А сера, входящая в его состав, укрепляет ногтевые пластины и волосы.

Служит источником витаминов

И прекрасной альтернативой пищевым добавкам. Лук обеспечивает организм витаминами группы В, С, К, А, Е, серой, фосфором, цинком, магнием, калием, фолиевой кислотой, фтором, кальцием и кремнием.

Экономит бюджет

Лук – дешевый продукт. Выбирая его, хозяйка заботится не только о здоровье домочадцев, но и о рациональном использовании финансов.

Снижает риск серьезных патологий

Специалисты утверждают, что регулярное употребление лука уменьшает вероятность появления тяжелых патологий желудка, сердца, кишечника. Продукт нормализует концентрацию глюкозы в крови, снижает уровень «плохого» холестерина, укрепляет костную ткань.

Лук, безусловно, представляет немалую ценность для организма. Но употреблять его следует в умеренных дозах.