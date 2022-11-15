 

Пушной назвал КВН проектом «с огромными ограничениями со всех сторон»

15.11.2022, 14:50, Разное
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Александр Пушной высказал свое мнение о нынешнем состоянии телеигры КВН. Музыкант, телеведущий и бывший участник данного шоу назвал его проектом «с огромными ограничениями со всех сторон».

Бывший участник КВН посетил «Вечернее шоу Аллы Довлатовой» на «Русском Радио», где ответил на вопросы относительно своей личной и творческой жизни. 47-летний музыкант и шоумен высказался относительно настоящего положения вещей в популярной телеигре КВН, которой в текущем году исполнился уже 61 год. Александр Пушной в свое время входил в состав команд «НГУ», «Сибирские сибиряки» и «Дети лейтенанта Шмидта». В беседе с ведущей артист обратил внимания, что едва ли не все экс-игроки проекта Александра Маслякова высказываются о нем критически.

При этом сам юморист не стал высказывать негатив о КВН, подчеркнув лишь, что программа всегда имела очень много рамок, выход за которые был недопустимым. Александр Масляков строго контролирует весь процесс организации шоу, не допуская те, или иные идеи к реализации.

Причиной такого положения вещей Александр Пушной назвал необходимость соблюдать нормы, которые выдвигаются к телепроектом. Их нарушения сделало бы невозможным выход передачи в эфир. Следует отметить, что, как и в случае с Пушным, для многих участников игр КВН этот проект стал стартовой площадкой для развития собственной карьеры в шоу-бизнесе. В ней некогда играли в различных командах такие звезды, как Екатерина Варнава, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Марина Кравец и многие другие отечественные селебрити.


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