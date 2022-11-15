В Подмосковье 32-летний мужчина погиб под колесами собственного грузовика

В одном из районов Подмосковья произошла автокатастрофа, при которой владелец машины погиб под колесами собственного грузовика. 32-летний житель забыл о предосторожности при ремонте, что и привело к трагедии.

Несчастный случай произошел в районе Московского малого кольца. Здесь на восьмом километре автострады водитель остановил свою фуру, чтобы произвести ремонт некоторых деталей автомобиля. Однако перед этим он забыл о главных правилах соблюдения безопасности и не поставил грузовик на стояночный тормоз. Коробка передач в транспортном средстве оставалась при этом на нейтральном уровне.

Вследствие этого автомобиль, весящий несколько тонн, откатился назад и задавил 32-летнего водителя. Трагедия произошла вчера днем, пострадавшего водителя MAN обнаружили случайно проезжающие по трассе люди. Спасти жизнь мужчины не удалось из-за слишком обширных травм, потери крови множественных переломов и повреждения внутренних органов.

Труп погибшего был доставлен в один из моргов города Солнечногорска. О водителе данных практически нет, известно только, что он прибыл из Дагестана и имел достаточно большой опыт, трудясь за рулем более десяти лет. Все остальные подробности о происшествии пока не известны.