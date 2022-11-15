Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс вышли в свет вместе после новости о расставании

Накануне в Сиднее прошла австралийская премьера нового авантюрного триллера “Покер фэйс” (“Poker Face”) с Лиамом Хемсвортом и Расселом Кроу в главных ролях (последний, кстати, выступил и режиссером картины). Но именно Лиам привлек все внимание прессы, появившись на красной ковровой дорожке со своей вроде как экс-возлюбленной, 26-летней моделью Габриэллой Брукс. Впрочем, похоже, что приставка “бывшая” не актуальна.

Для выхода возлюбленная Хемсворта выбрала плиссированное золотистое платье в стиле ар-деко и позолоченные лодочки, а волосы собрала в элегантный пучок. Образ модель дополнила неброскими золотыми украшениями: серьгами-кольцами и минималистичными браслетами. Лиам же отдал предпочтение вечернему костюму с галстуком в классическом черном цвете.

О расставании 32-летней звезды фильма “Тор: Любовь и гром” Лиама Хемсворта и его избранницы Габриэллы Брукс стало известно в середине августа. По словам инсайдеров американских таблоидов, девушка была “убита горем”, а среди причин разрыва они назвали стремление Хемсворта к независимости. Но было ли расставание в реальности – ведь сами они новости никак не комментировали – неизвестно.

При этом всего год назад ходили слухи о скорой свадьбе Хемсворта и Брукс. Инсайдеры Us Weekly утверждали, что у влюбленных все серьезно, и актер вновь готов к семейной жизни после непродолжительного брака с певицей Майли Сайрус. Напомним, что о романе Хемсворта и Габриэллы Брукс впервые заговорили в 2019 году.

Для съемок в новом фильме “Покер фэйс” Лиам Хемсворт изменился до неузнаваемости — первые кадры и трейлер ленты мы показывали тут. Помимо Хемсворта и Кроу в фильме снялась Эльза Патаки, супруга Криса Хемсворта, старшего брата Лиама.