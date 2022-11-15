 

Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс вышли в свет вместе после новости о расставании

15.11.2022, 14:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне в Сиднее прошла австралийская премьера нового авантюрного триллера “Покер фэйс” (“Poker Face”) с Лиамом Хемсвортом и Расселом Кроу в главных ролях (последний, кстати, выступил и режиссером картины). Но именно Лиам привлек все внимание прессы, появившись на красной ковровой дорожке со своей вроде как экс-возлюбленной, 26-летней моделью Габриэллой Брукс. Впрочем, похоже, что приставка “бывшая” не актуальна.

Для выхода возлюбленная Хемсворта выбрала плиссированное золотистое платье в стиле ар-деко и позолоченные лодочки, а волосы собрала в элегантный пучок. Образ модель дополнила неброскими золотыми украшениями: серьгами-кольцами и минималистичными браслетами. Лиам же отдал предпочтение вечернему костюму с галстуком в классическом черном цвете.

О расставании 32-летней звезды фильма “Тор: Любовь и гром” Лиама Хемсворта и его избранницы Габриэллы Брукс стало известно в середине августа. По словам инсайдеров американских таблоидов, девушка была “убита горем”, а среди причин разрыва они назвали стремление Хемсворта к независимости. Но было ли расставание в реальности – ведь сами они новости никак не комментировали – неизвестно.

При этом всего год назад ходили слухи о скорой свадьбе Хемсворта и Брукс. Инсайдеры Us Weekly утверждали, что у влюбленных все серьезно, и актер вновь готов к семейной жизни после непродолжительного брака с певицей Майли Сайрус. Напомним, что о романе Хемсворта и Габриэллы Брукс впервые заговорили в 2019 году. 

Для съемок в новом фильме “Покер фэйс” Лиам Хемсворт изменился до неузнаваемости — первые кадры и трейлер ленты мы показывали тут. Помимо Хемсворта и Кроу в фильме снялась Эльза Патаки, супруга Криса Хемсворта, старшего брата Лиама. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03.21 / Путин – наследник Сталина: Власть может все, народ – ничего

27.02.22 / Мнение: ВС РФ зашли в Харьков

14.05.22 / Мнение: Расширение сети Starlink

20.01.22 / Мнение: Отбор

30.12.20 / Экс-возлюбленная мужа Даши Жуковой стала мамой: первые фото и имя ребенка Джессики Харт

14.07.22 / Трамп тайно встречается с потенциальными спонсорами своей президентской кампании

03.12.21 / Скандалы: Марине Раковой вменили трудоустройство

23.07.22 / Толчки от исландского вулкана обнаружили с помощью оптоволоконного кабеля

24.02.22 / “Что бы ни делала, сохраняй скромность”: чему в первую очередь должна была научиться Кейт Миддлтон, выходя замуж за принца Уильяма

12.01.22 / Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров попал в ДТП в Таиланде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика