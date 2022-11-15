У Натальи Водяновой нашлась младшая сводная сестра Дженна – эксклюзивное интервью и съемка

Для последних выпусков в году глянцевые издания по всему миру обычно готовят что-то особенное. Американский Vogue поставил на обложку декабрьского выпуска Дженнифер Лопес, а внутрь поместил интервью с певицей о ее отношениях и свадьбе с Беном Аффлеком. Но, как оказалось, на этом эксклюзивы не заканчиваются. Сегодня в сеть попали фотографии страниц журнала, на которых напечатано интервью Натальи Водяновой и… ее младшей сестры Дженны. Автором фотосессии стала Энни Лейбовиц, а беседовал с сестрами известный журналист Хэмиш Боулз.

Статья, озаглавленная как “Lost and Found” (“Потерянное и найденное” или “Бюро находок”), начинается с фразы, что “во время непростого детства в России Наталья Водянова и ее младшая сестра Дженна были разделены из-за удочерения последней” и что “два десятилетия спустя благодаря ДНК-тесту произошло прекрасное, неожиданное воссоединение”.

Полное имя девушки – Дженнифер Бернс (Jennifer Burns), в 2000 году ее удочерила пара из Северной Каролины, США. Она выросла не в городе, а сельской местности. Из доступного фрагмента текста становится понятно лишь, что пару лет назад Дженна сделала ДНК-тест и подписалась на сервис по отслеживанию родственников (которого раньше просто не существовало). И недавно получила уведомление о найденном родственнике – ею оказалась Наталья Водянова.

Наталья Водянова рассказывает интервьюеру в “парке в пригороде Парижа, куда модель сбегает с семьей от городской суеты на выходные” историю о сестре, которую она помнила только как “малышкой Машей”.

У моей мамы было несколько несчастливых отношений, включая моего отца… Мы жили вчетвером (Наталья, ее мать Лариса и две сестры по матери – Оксана и Кристина. – ред.) в 20-метровой комнате без ничего. Мама очень, очень много и тяжело работала.

Когда Наталье было 14 лет, ее мать вернулась к отцу своих двух дочерей – Оксаны и Кристины, но ненадолго.

Любовь сумасшедшая, сумасшедшая штука, – коротко резюмирует Наталья.

Наталья призналась, что, когда спустя четыре года родилась Маша, отец девочки (кто он, не называется) отказался им помогать. И тогда будущая супермодель, которой уже было 18 лет, сама предложила отдать ее на удочерение. Она не хотела, чтобы та росла в таких же тяжелых условиях, что и она с сестрами. Когда финансовая ситуация улучшилась, Наталья попыталась найти сестру, но тогда не было баз данных по ДНК и в принципе информация о приемных родителях была закрыта. Не помог даже частный детектив.

Доступный пока что скрин журнала заканчивается следующими словами Натальи:

Заходит Прекрасный Принц (Prince Charming) – этот идеальный парень, брат одной из подруг Ларисы, – и сбивает ее с ног.

Наталья Водянова с сестрой Оксаной (слева), сестрой Кристиной и матерью Ларисой (справа(