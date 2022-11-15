 

Мнение: Блуждающая кувалда

15.11.2022, 14:15, Разное
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Евгений Пригожин открестился от кувалды. Пишут, что он обратился к Генпрокурору России с заявлением о проведении доследственной проверки «для установления факта и обстоятельства убийства Нужина Евгения Анатольевича».

Более того, Пригожин выдвинул версию «…о причастности к убийству Нужина Е.В. спецслужб США». И попросил «запросить в спецслужбах США информацию о том, каким образом и при каких обстоятельствах Евгений Нужин оказался на территории Украины и сообщить, принимали ли участие в его похищении, допросах и казни сотрудники ЦРУ или других спецслужб стран НАТО».

Лихой разворот истории дикости с кувалдой!

Напомнили, что три года назад, 21 ноября 2019 года выкладывал  в ЖЖ  пост «Нелюди и будущее России». Тоже про убийство кувалдой.

В том тексте я писал:  «Отмолчится власть, не заметит публикации «Новой»? Или проведет серьезное расследование, установит имена участников варварства, отдаст под суд, который сурово накажет нелюдей, вплоть до пожизненного лишения свобода?

Если отмолчится – значит, безнадега….

Если нелюди будут привлечены к ответственности, значит еще есть надежда на цивилизованное будущее моей Родины».

Увы, три года назад нелюдей к ответственности не привлекли.

Думаю, что и сейчас кувалдовороты не понесут наказания. Версия, выдвинутая Пригожиным в заявлении Генпрокурору России, похоже, всех устроит.

Правда, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что  следственные органы занялись проверкой видео с предполагаемым убийством «бывшего заключенного из ЧВК Вагнера».

Дословно: «Я знаю об этом видео. Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях».

Но  сомневаюсь я, что проверка завершится возбуждением уголвоного дела и вынесением приговора кувалдоворотам. Или я напрасно сомневаюсь?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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