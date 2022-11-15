 

Казанский стрелок полностью признал свою вину в убийстве девяти человек

15.11.2022, 14:05, Разное
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Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в одной из школ Казани в 2021 году, полностью признал свою вину в убийстве девяти человек. Как сообщает телеканал “360”, слушания проходят в Верховном суде Татарстана.

Трагедия произошла весной прошлого года. 19-летний Галявиев пришел в гимназию и начал стрелять. Все время следствия подсудимый находится под стражей, напоминает VSE42.RU.


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