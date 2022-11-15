Мнение: «Оскар умер», самые культурные города и ловушка амбициозных семей

1. В России задумались о создании Евразийской киноакадемии, которая будет выдавать премию, альтернативную премии «Оскар» (ссылка):



Режиссер Никита Михалков счел требования к участникам «Оскара» невозможными для российских фильмов. <…>

Михалков добавил, что условия «Оскара» противоречат российским ценностям. По его словам, к рассмотрению для номинации на кинопремию принимаются лишь киноленты, в которых определенное количество актеров публично говорят о принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Еще одним важным требованием является расовое разнообразие актерского состава.

«Считаю, что “Оскар” умер, и мы пытаемся сейчас создать Евразийскую киноакадемию с евразийской премией — дорогой, мощной премией, очень сильно стимулирующей», — заявил режиссер.

Михалков добавил, что к рассмотрению в номинации будут приниматься только те кинокартины, которые «будут совпадать с теми нравственными принципами», устраивающими все страны, которые входят в академию.

В 2020 году Американская киноакадемия искусств ввела ряд новых правил отбора фильмов, претендующих на премию «Оскар» только в номинации «Лучший фильм», они начнут действовать с 2024 года. Чтобы картина могла претендовать на звание лучшего фильма года, в ней должны соблюдаться по меньшей мере два из четырех представленных академией критериев, в которых прописано наличие представителей угнетаемых меньшинств в актерском составе и съемочной группе.

2. Россияне по-прежнему считают Санкт-Петербург культурной столицей страны (ссылка):



Самым культурным городом страны россияне назвали Санкт-Петербург. Своим мнением они поделились в опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру», сообщает «Газета.Ru».

За Санкт-Петербург проголосовали 57 процентов респондентов, они оценили наличие научно-исследовательских центров в городе. Вторую строчку рейтинга заняла Москва с долей в 39 процентов — позицию столицы объяснили доступностью высшего образования и наличием музеев. На третьем месте оказался Новосибирск, замкнули пятерку лидеров Екатеринбург и Казань.

В список культурных городов также попали Калининград и Нижний Новгород, за которые проголосовали по 27 процентов респондентов. Россияне оценили культурный потенциал Владивостока (25 процентов), Ростова-на-Дону и Тюмени — по 19 процентов.

3. В Школе Капитализма я рассказываю об одной из главных ловушек амбициозных семей. Цитирую из начала поста (ссылка):

Есть два типа работ. Первый — работа звёзд. Футболист, певец, тиктокер, чиновник… Если вы звезда, жизнь удалась. Вас знает вся страна, у вас достаточно денег, у вас армия поклонников и важные, интересные дела. Ваши правнуки будут показывать вашу страничку в Википедии одноклассникам — вот, смотрите, это мой славный предок.

Второй тип работ — работа безымянных людей труда. Уборщица, массажист, сантехник или ассенизатор если и станут знамениты на всю страну, то разве что ненадолго, в связи с каким-нибудь скандалом. Миллионные гонорары им также не светят, а их собственных детей-подростков придётся долго убеждать, чтобы те согласились строить карьеру по родительскому образцу.