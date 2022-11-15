 

Мнение: «Оскар умер», самые культурные города и ловушка амбициозных семей

15.11.2022, 14:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. В России задумались о создании Евразийской киноакадемии, которая будет выдавать премию, альтернативную премии «Оскар» (ссылка):
 
Режиссер Никита Михалков счел требования к участникам «Оскара» невозможными для российских фильмов. <…>

Михалков добавил, что условия «Оскара» противоречат российским ценностям. По его словам, к рассмотрению для номинации на кинопремию принимаются лишь киноленты, в которых определенное количество актеров публично говорят о принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Еще одним важным требованием является расовое разнообразие актерского состава.

«Считаю, что “Оскар” умер, и мы пытаемся сейчас создать Евразийскую киноакадемию с евразийской премией — дорогой, мощной премией, очень сильно стимулирующей», — заявил режиссер.

Михалков добавил, что к рассмотрению в номинации будут приниматься только те кинокартины, которые «будут совпадать с теми нравственными принципами», устраивающими все страны, которые входят в академию.

В 2020 году Американская киноакадемия искусств ввела ряд новых правил отбора фильмов, претендующих на премию «Оскар» только в номинации «Лучший фильм», они начнут действовать с 2024 года. Чтобы картина могла претендовать на звание лучшего фильма года, в ней должны соблюдаться по меньшей мере два из четырех представленных академией критериев, в которых прописано наличие представителей угнетаемых меньшинств в актерском составе и съемочной группе.

2. Россияне по-прежнему считают Санкт-Петербург культурной столицей страны (ссылка):
 
Самым культурным городом страны россияне назвали Санкт-Петербург. Своим мнением они поделились в опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру», сообщает «Газета.Ru».

За Санкт-Петербург проголосовали 57 процентов респондентов, они оценили наличие научно-исследовательских центров в городе. Вторую строчку рейтинга заняла Москва с долей в 39 процентов — позицию столицы объяснили доступностью высшего образования и наличием музеев. На третьем месте оказался Новосибирск, замкнули пятерку лидеров Екатеринбург и Казань.

В список культурных городов также попали Калининград и Нижний Новгород, за которые проголосовали по 27 процентов респондентов. Россияне оценили культурный потенциал Владивостока (25 процентов), Ростова-на-Дону и Тюмени — по 19 процентов.

3. В Школе Капитализма я рассказываю об одной из главных ловушек амбициозных семей. Цитирую из начала поста (ссылка):

Есть два типа работ. Первый — работа звёзд. Футболист, певец, тиктокер, чиновник… Если вы звезда, жизнь удалась. Вас знает вся страна, у вас достаточно денег, у вас армия поклонников и важные, интересные дела. Ваши правнуки будут показывать вашу страничку в Википедии одноклассникам — вот, смотрите, это мой славный предок.

Второй тип работ — работа безымянных людей труда. Уборщица, массажист, сантехник или ассенизатор если и станут знамениты на всю страну, то разве что ненадолго, в связи с каким-нибудь скандалом. Миллионные гонорары им также не светят, а их собственных детей-подростков придётся долго убеждать, чтобы те согласились строить карьеру по родительскому образцу.

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10.22 / Дания возобновляет работу объектов на ископаемом топливе

07.06.22 / Мнение: Новые города в Сибири

12.03.22 / Мнение: Геноцид по чуть-чуть. Посвящается всем, кто сдохнет из наемников США!

02.11.22 / “Она хочет такую грязь”: разведенный Тарасов отказался сходиться с Бузовой

10.12.20 / Виноват коронавирус: московские власти нашли причину утечки в Сеть персональных данных заболевших москвичей

31.10.22 / Мнение: Морские злые клоуны

19.01.21 / Русскоязычные СМИ о Китае

13.07.22 / Из-за плохой погоды более 43 000 туристов застряли на острове Фукуок

09.09.22 / Топ-5 самых популярных станций МЦК

13.05.21 / Россия и Китай могут перехватить стратегическую инициативу у США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика