 

Секретарь Совбеза Патрушев предупредил об активизации украинских ДРГ в России

15.11.2022, 13:56, Новости дня
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В центральной части РФ начали действовать диверсионно-разведывательные группы из украинских военных, особенно активно они проявляют себя на пограничных территориях, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Украинские военные активизировались в приграничных регионах, ВСУ систематически обстреливают населенные пункты, в том числе из РСЗО, артиллерии и беспилотников, поставляемых США и другими странами НАТО, сообщил Патрушев, передает РИА «Новости».

По его словам, чаще всего мишенями для ударов становятся объекты гражданской инфраструктуры, «уничтожение или повреждение которых угрожает безопасности мирного населения и может нанести существенный вред экономике».

Всего в Центральном федеральном округе в 2022 году совершено 23 теракта и предотвращено девять диверсий, указал секретарь Совбеза.

«На 80% увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов», – добавил он.

Нужно уделять постоянное внимание защите объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, проводить переоценку их уязвимости в зависимости от характера угроз и устанавливать соответствующий уровень безопасности.

В понедельник в Белгородской области задержали группу украинских диверсантов из трех человек. По данным СМИ, боевиков готовили на территории одной из стран Европы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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