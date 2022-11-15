Секретарь Совбеза Патрушев предупредил об активизации украинских ДРГ в России
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В центральной части РФ начали действовать диверсионно-разведывательные группы из украинских военных, особенно активно они проявляют себя на пограничных территориях, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Украинские военные активизировались в приграничных регионах, ВСУ систематически обстреливают населенные пункты, в том числе из РСЗО, артиллерии и беспилотников, поставляемых США и другими странами НАТО, сообщил Патрушев, передает РИА «Новости».
По его словам, чаще всего мишенями для ударов становятся объекты гражданской инфраструктуры, «уничтожение или повреждение которых угрожает безопасности мирного населения и может нанести существенный вред экономике».
Всего в Центральном федеральном округе в 2022 году совершено 23 теракта и предотвращено девять диверсий, указал секретарь Совбеза.
«На 80% увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов», – добавил он.
Нужно уделять постоянное внимание защите объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, проводить переоценку их уязвимости в зависимости от характера угроз и устанавливать соответствующий уровень безопасности.
В понедельник в Белгородской области задержали группу украинских диверсантов из трех человек. По данным СМИ, боевиков готовили на территории одной из стран Европы.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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