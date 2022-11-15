В Болгарии инкассаторов ограбили преступники на джипе с украинскими номерами

В болгарской столице неизвестные совершили ограбление инкассаторского автомобиля, нападавшие были на внедорожнике с украинскими номерами, сообщают СМИ со ссылкой на следствие.

Преступление совершено утром во вторник рядом с торговым центром на окружной автодороге. Нападавшие с оружием и в масках обезвредили инкассаторов и забрали кассеты с деньгами для банкоматов свою машину, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство БТА.

С места подозреваемые уехали на автомобиле с украинскими номерами. Следствие полагает, что номера похитили, вероятно, они принадлежат другой машине.

Никто из инкассаторов не пострадал. Позже на другом участке дороги нашли две сгоревших машины, правоохранители полагают, что именно на них было совершено нападение.

Сумма похищенного пока выясняется.

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