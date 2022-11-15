 

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что не собирается прекращать общение в Путиным

15.11.2022, 13:56, Новости дня
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Разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным важны, в дальнейшем они обязательно будут продолжаться, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время саммита G20 на Бали.

Шольц отметил, что до начала войны периодически созванивался и долго разговаривал с Путиным и намерен делать это  и дальше, он считает важными быть в диалоге с президентом России, передает РИА «Новости».

Также канцлер, отвечая на вопрос об изоляции РФ на G20, подчеркнул, что для дальнейшего развития ситуации в лучшую сторону необходимы споры и дискуссии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление о неучастии Путина в саммите G20.

До этого Шольц в интервью RDN заявил, что оказывал сопротивление тому давлению, которое на него оказывали в попытках отговорить от диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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