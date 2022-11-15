Верховный суд объявил незаконной амнистию 1953-го года

Верховный суд пересмотрел постановление о масштабной амнистии в 1953 году и признал его незаконным вместе со всеми проистекающими из него актами. Эксперты и судьи заключили, что это решение не имело под собой никаких оснований.

Юристы говорят, что все ныне живущие лица, попавшие под амнистию, должны будут вернуться в места заключения и продолжить отбывать свой срок наказания, однако как именно это будет реализовано, пока неясно. В противном случае им грозит объявление в розыск с обнулением или даже пересмотром сроков. Вдобавок могут быть сделаны запросы об экстрадиции попавших под амнистию лиц в бывших союзных республиках.

Несмотря на отмену реабилитации, Верховный суд всё же продемонстрировал гуманность и восстановил доброе имя несколько граждан – так, в список новореабилитированных попал Лаврентий Берия и ряд его подчинённых. Однако расслабляться им рано – поскольку именно Берия с подручными инициировали амнистию 1953-го, им же могут вменить сотрудничество с западной разведкой и государственную измену.

—