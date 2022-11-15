 

Верховный суд объявил незаконной амнистию 1953-го года

15.11.2022, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Верховный суд пересмотрел постановление о масштабной амнистии в 1953 году и признал его незаконным вместе со всеми проистекающими из него актами. Эксперты и судьи заключили, что это решение не имело под собой никаких оснований.

Юристы говорят, что все ныне живущие лица, попавшие под амнистию, должны будут вернуться в места заключения и продолжить отбывать свой срок наказания, однако как именно это будет реализовано, пока неясно. В противном случае им грозит объявление в розыск с обнулением или даже пересмотром сроков. Вдобавок могут быть сделаны запросы об экстрадиции попавших под амнистию лиц в бывших союзных республиках.

Несмотря на отмену реабилитации, Верховный суд всё же продемонстрировал гуманность и восстановил доброе имя несколько граждан – так, в список новореабилитированных попал Лаврентий Берия и ряд его подчинённых. Однако расслабляться им рано – поскольку именно Берия с подручными инициировали амнистию 1953-го, им же могут вменить сотрудничество с западной разведкой и государственную измену.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02.22 / Фигуристка Валиева будет представлена к государственной награде после Олимпиады

11.01.22 / Тренер Татьяна Тарасова рассказала о госпитализации и лечении

25.05.21 / Скандалы: «Стыдно быть богатым»

18.07.20 / Наталья Водянова, Антуан Арно, Пьер Казираги и другие гости благотворительного ужина

24.02.21 / Дикие помещики

05.02.22 / Кто не справится с экзаменом по русскому языку: Специалист проанализировал песни Лободы, Гагариной и Моргенштерна

22.06.21 / В Дании полицейские оштрафовали футболистов сборной России, устроивших шумное празднование в нарушение антиковидных правил

01.07.20 / Секретные комнаты Букингемского дворца

31.01.22 / Через всю Москву: Собянин представил проект уникальной транспортной магистрали

12.10.21 / На фото мужчины увидели нечто странное, а через год он скончался от рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика