В Китае уже стал доступен для заказа смартфон Honor 80

14 ноября в Китае было объявлено об открытии заказов на новый высокотехнологичный смартфон. На приобретение Honor 80 на одной из локальных торговых интернет-площадок уже подписались свыше 23 тысяч человек.

Один из обозревателей технологических новинок в соцсети Weibo уже раскрыл подробности относительно характеристик смартфона. Пользователь, скрывающийся под никнеймом Digital Chat Station, заверяет, что новое устройство, несмотря на его среднебюджетную категорию, работает на одной из лучших однокристальных платформ Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Стоит отметить, что руководство бренда официально представит Honor 80, только 23 ноября. Поэтому полной информации о гаджете нет, если верить иснайдерам, в смартфоне будет сверхбыстрая зарядка мощностью в 66 Вт, что позволит напитать энергией аккумулятор с нуля до 100% менее, чем за час. Поразит своими характеристиками и тройная основная фото-видео-камера устройства. Разрешение ее главного датчика соответствует 160 миллионам пикселей. Диафрагма основного сенсора F/2,8 позволит делать высококачественные кадры в условиях любой освещенности. Также ожидается наличие сдвоенного фронтального 50-мегапиксельного объектива.

Линейка новых смартфонов будет традиционно представлена в трех вариантах, разнящихся по размеру дисплея и некоторым технологическими особенностями. Все аппараты украсит оригинальная форма модуля камер, выполненная в форме восьмерки. В двух ее частях расположились, кроме основного сенсора, еще два, на 50 и 2 мегапикселя, а также фотовспышка. Покупатели смогут выбирать между Honor 80 и его версиями с расширением в названии Pro и SE. Какими будут остальные характеристики девайса от китайского техогиганта, а также его стоимость, можно будет узнать через неделю.