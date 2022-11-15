Названа причина нежелания властей индексировать пенсии работающих пенсионеров

Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России, профессор департамента политологии Павел Селезнев назвал причины сохранения существующего размера пенсий ряду граждан. Нежелание властей индексировать пенсии работающих пенсионеров эксперт объясняет отсутствием законных оснований для этого.

Накануне правительство РФ отвергло предложенный фракцией ЛДПР законопроект об индексации и перерасчете с нового года пенсий работающим пенсионерам. Причины такого решения профессор Павел Селезнев объясняет тем, что страховые пенсии в связи с достижением гражданином определенного возраста выплачиваются в полном объеме в том случае, если получатель потерял трудоспособность. Исходя из этого, нельзя считать, что пожилые люди, продолжающие свою трудовую деятельность, получили право на индексацию.

Для данной категории граждан основания для выплат полного объема страховой пенсии еще не наступили. Как эксперт по экономике, Селезнев указывает на тот факт, что пенсия – это не только финансовый инструмент накопления капитала. Также выплаты из ПФ являются средством для борьбы с крайней бедностью и выживания определенных групп населения.

Поскольку в РФ существует разделительная система, то все работающие на данный момент люди вносят свой вклад в казну Пенсионного фонда страны. Распределяются же деньги с учетом большей необходимости поддержки тех, кто находится в более тяжелом финансовом положении. Учитывая возраст и невозможность продолжения трудовой деятельности таких категорий, государство направляет средства прежде всего на поддержку именно таких лиц. Такой подход экономист считает справедливым, сэкономленные деньги на неиндексировании пенсий одним пенсионерам, власти могут направить на поддержку групп населения, более обделенных в материальном плане.