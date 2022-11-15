Переговорная проповедь

Римский папа и — внезапно — митрополит РПЦ Тихон (Шевкунов) призывают к окончанию боевых действий: каковы перспективы?

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), председатель патриаршего совета РПЦ по культуре, режиссер и церковный политик, имеющий репутацию «духовника Путина», на протяжении 8 с половиной месяцев выступал как «ястреб». Ссылаясь на опыт близкого общения с президентом, Тихон уверял паству: «Если бы он не видел жизненно важных, критических для народа РФ показаний для этой операции, он бы ее не начал… Не сделай он этого сейчас, и через какое-то время на Россию совершилось бы нападение, чреватое многомиллионными жертвами». В духе пропагандистских методичек иерарх заверял паству, что во всем виноват Запад, в Киеве засели фашисты и наркоманы, а никакого особого украинского народа не существует — это все русские, отравленные «ересью украинства».

В начале июля «духовник» получил от президента очередной орден — «За заслуги перед Отечеством», а 4 ноября принимал «богопоставленного вождя» на своей выставке «Украина. На переломах епох» в московском «Манеже». Несмотря на название, главная идея выставки — отрицание существования Украины, которая, по замыслу Тихона, является конгломератом русских провинций: Малороссии, Новороссии и Карпатской Руси.

Меньше всего из уст такого иерарха можно было ожидать признания субъектности Украины и призывов к переговорам с ней без предварительных условий.

Но именно Тихон вышел в минувшую субботу с такими призывами в эфир программы телеканала «Россия 24» «Церковь и мир», которую раньше вел сосланный в Будапешт «за пацифизм» митрополит Иларион (Алфеев). «Необходимо разрешить эти бои между братьями — русскими и украинцами, — изрек Тихон. — Нам нужен мир по воле Божьей».

В чем секрет внезапной и разительной перемены в умонастроениях иерарха, более приближенного к Кремлю, чем сам патриарх?

Нет сомнений, что как раньше, так и теперь Тихон, имеющий все шансы стать следующим патриархом РПЦ, транслирует нарративы «богоустановленной власти». Патриарх Кирилл уже вошел в историю как «идеолог военного конфликта», подпавший под западные санкции и соборно осужденный православным миром за пределами РПЦ, поэтому для проповеди новой повестки он не подходит. И хотя риторика Тихона несильно отличалась от патриаршей, его скромное положение на Псковской кафедре укрыло его от внимания христианского мира. И в новых условиях Тихон имеет шансы стать «пророком», сделав традиционное для христианства миротворчество основой своей патриаршей программы.

И это хорошо чувствуют радикалы в РПЦ. «Ассоциация православных экспертов принципиально не согласна с митр. Тихоном», — говорится в заявлении организации, объединяющей православных публицистов-сторонников Кирилла. Для Ассоциации, лидера которой, Кирилла Фролова, патриарх называет исповедником веры, признание самого факта существования Украины и украинского народа «является отречением от православного русского выбора». Тут кстати упомянуть, что своим духовником Псковский владыка называет Киевского митрополита Онуфрия (Березовского), категорически осуждающего действия РФ.

Смена повестки была представлена митрополитом Тихоном очень радикально: он даже «обличил» базовые лозунги, под которыми велась «СВО» и которые он сам еще недавно поддерживал:

«Никому не дадим перейти наши границы…», «малой кровью на чужой территории…», «можем повторить!». Я всегда с ужасом слушаю эти вещи. Потому что это рождает гордыню. А гордыня рождает падение!»

Доверенное лицо Кирилла на патриарших выборах, а ныне опальный московский богослов о. Андрей Кураев фиксирует медийное противопоставление образов «плохого» Кирилла и «хорошого» Тихона: «Внезапный мир с «темной стороной» обнуляет его [Кирилла] патетическую риторику. А вот то, что очень нерядовой митрополит Тихон вдруг произнес слово «мир», означает, что в нерядовом кругу его общения оно стало звучать все чаще и все безальтернативнее».

Русофил на Святом престоле

Если внезапно воскресшее в РПЦ миротворчество носит пока бессистемный характер, то папа римский Франциск с первых же дней конфликта выступает с продуманными и конкретными предложениями мирных переговоров. Одна из последних его инициатив на этом треке открывает перед Россией невиданные перспективы:

«Россия, Украина и Европа должны создать общее пространство по примеру Европейского союза, и началом для диалога об интеграции должны быть переговоры по прекращению огня и обмен пленными».

В начале ноября, в ходе своей поездки в Бахрейн, Франциск признался в любви к русскому народу:

«Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. <…> Жестокость не свойственна русскому народу… Русский народ велик».

Несмотря на многочисленные приглашения (и поводы) посетить Украину, папа заявлял, что сделает это лишь после визита в Москву, где проживают его особо доверенные «послы мира»: оперная певица Светлана Касьян и ее муж, глава Всемирного совета староверов Леонид Севастьянов. Примечательно, что Франциск — религиозный лидер, несколько лет назад подписывавший совместную декларацию с патриархом Кириллом, — уже не рассматривает РПЦ как участницу миротворческого процесса.

Страны Аравийского полуострова — еще одна перспективная площадка для будущих переговоров. Известно о посредничестве Саудовской Аравии в украино-российских переговорах об обмене пленными. А на территории Бахрейна, разумеется, не без санкции Кремля, 4 ноября, в день явления Казанской иконы Божией Матери, состоялась встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с папой римским.

У римских пап есть хороший опыт разрешения конфликтов между Москвой и Западом. Во время Карибского кризиса 1962 г. папа Иоанн XXIII выступил с заявлением, которое сразу же опубликовала «Правда». Помимо прочего, Иоанн XXIII осуждал «американский империализм» и выражал симпатии кубинской революции, за что получил кличку Красный папа. Но он сознательно принес свою репутацию в жертву ради предотвращения ядерной войны, говоря: «От меня не убудет».

Франциск, похоже, также избрал репутацию «пророссийского» и вызвал обиду в украинском обществе, но он убежден, что в нынешних экстремальных условиях это единственный путь.

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