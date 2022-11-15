Мнение: Смена риторики

В начале сентября этого года Китай на официальном уровне последний раз произнес словосочетание «многополярный мир»: «…В ответ на выступление президента России на Восточном экономическом форуме официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин планирует сотрудничать с Москвой в продвижении многополярного мира…»

Далее это словосочетание исчезает из лексикона и появляется формула, высказанная Си Цзиньпином на 20 съезде КПК: «…США должны вместе с Китаем нести ответственность за поддержание мира на всей планете…» Об этом же шла речь и на встрече Байдена и Си Цзиньпина на Бали.

Лёгким движением руки брюки превращаются©… Судя по всему, катастрофическая неудача Путина, близкая к военному и уж точно к политическому поражению на Украине, окончательно убедила китайцев, что в обозримой перспективе привычный биполярный мир — это та самая синица, которая гораздо лучше неизвестно где парящего в небе журавля. Тут еще стоит учесть, что китайцы очень не любят спешку, и их горизонты планирования существенно длиннее привычных нам. Поэтому раз смена риторики произошла, то и меняться она не будет еще очень долго, даже если для этого начнут возникать предпосылки. А их, откровенно говоря, даже не видно. Никто не в состоянии «разбавить» тандем двух крупнейших держав и экономик. С точки зрения величины экономики могла бы Европа, но как политический субъект она явно не ровня ни Китаю, ни США. Других нет даже на горизонте.

По всей видимости, последняя геополитическая мечта Путина, которую он высказал в своей Мюнхенской речи в 2007 году про многополярный мир его же собственными усилиями приказала долго жить. Предложенное им видение многополярного мира, где «недобрые, но справедливые люди» кувалдами по голове причиняют справедливость, для всех остальных оказалось неприемлемым. С бандитами и уголовниками жить в одном пространстве готовы далеко не все. А точнее — только такие же бандиты и урки. Неудивительно, что теперь Путин — токсичная фигура на всех международных уровнях. И имеют с ним дело либо такие же, либо по крайней и настоятельной необходимости, которая по мере сваливания России в энтропийную глубину становится все меньше.

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