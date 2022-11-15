Эмма Томпсон призналась, что “была слепа” к изменам Кеннета Браны – в том числе с Хеленой Бонем Картер

Эмма Томпсон дала интервью журналу The New Yorker, которое было опубликовано в этот понедельник. В нем актриса снова подняла тяжелую для себя тему – измены своего уже бывшего мужа Кеннета Браны, актера, режиссера и продюсера. Кеннет и Эмма поженились в 1989 году, спустя два года после знакомства. Но все закончилось вместе со съемками фильма “Франкенштейн” 1994 года. Режиссером картины стал сам Брана, а главную роль сыграла Хелена Бонем Картер. У режиссера и актрисы завязался роман и продолжился уже после выхода ленты на экраны, из-за чего брак актера с Эммой Томпсон распался. Их отношения продлились до 1999 года, а через два года Хелена стала встречаться с режиссером Тимом Бертоном.

Впервые Эмма заговорила о предательстве супруга в 2013 году, когда уже прошло достаточно времени. И тогда, и сейчас основным посылом Томпсон стала мысль, что “топор войны” давно зарыт и они с Хеленой давно помирились. Но в этот раз актриса впервые рассказала, как узнала о романах мужа (причем намекнула, что Хелена была не единственной):

Я была совершенно, совершенно слепа к тому, что у него были отношения с другими женщинами на съемочной площадке. Я узнала, как легко быть ослепленной собственным желанием обмануть себя… Чувство того, что я могу быть любимой и полноценной личностью, полностью исчезло.

Хелена Бонем Картер и Кеннет Брана

Она добавила, что “была наполовину жива”, когда решила развестись с Кеннетом. Помог ей актер Грег Уайз, с которым она снялась в фильме 1995 года “Разум и чувства” и который впоследствии (в 2003 году) стал ее мужем:

Он стал тем человеком, который подобрал все осколки меня и собрал их обратно.

Сейчас 63-летняя Эмма и 56-летний Грег уже 19 лет счастливы в браке. У пары есть приемный сын Тиндибва Агаба Уайз, ему 34 года, и 22-летняя дочь Гайя Ромилли Уайз.

Я многому научилась во втором браке, просто будучи замужем. Как говорит моя мама, первые 20 лет брака – самые тяжелые.

Грег Уайз и Эмма Томпсон

Напомним, что союз Кеннета и Эммы был невероятно популярен – их даже называли “золотой парой британского кино”. Кстати, в новом интервью она заявила, что ей совершенно не нравилось такое описание их пары:

Мы никоим образом не выглядели гламурно. Я не думаю, что мы хотели быть какой-то влиятельной парой, и мы определенно не хотели этого. Нас тоже высмеивали и осуждали – вполне справедливо, если вы знамениты и вам переплачивают. Но это совсем не весело.

Кеннет Брана и Эмма Томпсон Кеннет Брана и Эмма Томпсон