 

Деми Мур рассталась с бойфрендом, не дождавшись первой годовщины

15.11.2022, 12:55, Разное
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Не успели поклонники порадоваться за 60-летнюю Деми Мур, как ее роман с 45-летним шеф-поваром из Швейцарии Дэниелем Хаммом сошел на нет, едва успев начаться. Влюбленные окончательно расстались и разъехались — об этом сообщают инсайдеры таблоида Us Weekly. 

Мур и Хамм долгое время скрывали свои отношения, однако, по данным СМИ, были вместе с марта этого года. В начале весны их видели на Неделе моды в Париже. Деми и Дэниель приехали вместе и не скрывались от папарацци, но и теплых чувств на публике демонстрировать не стали. Впрочем, официально о романе они заявили только в июне — тогда Деми впервые опубликовала в сети совместные фото из романтической поездки в Версаль.

Деми и Дэниел

Напомним, что Даниэль Хамм не имеет никакого отношения к кинобизнесу, однако считается весьма влиятельной персоной в мире высокой гастрономии. Он руководит кухней одного из самых престижных веганских заведений Нью-Йорка Eleven Madison Park, а также владеет ресторанами The NoMad и Davies and Brook. 

К слову, многие обсуждали солидную разницу в возрасте Деми и Дэниеля, однако у актрисы были кавалеры и помладше. Чего стоит знаменитый роман с актером Эштоном Кутчером, продлившийся 8 лет и закончившийся разводом в 2013 году. Напомним, что у Деми Мур три взрослых дочери от первого брака с Брюсом Уиллисом — 34-летняя Румер, 31-летняя Скаут ЛаРу и 28-летняя Талула. 60 лет актрисе исполнилось на днях, 11 ноября.


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