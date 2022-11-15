Реконструкцию Дмитровского путепровода будет завершена в 2023 году

Развитие транспортной системы – одна из приоритетных задач в работе властей российской столицы. В многомиллионном мегаполисе постоянно обновляются и строятся новые объекты инфраструктуры. Сегодня Москву окутывает огромная сеть из автомобильных и железнодорожных путей, узких и широких улиц, мостов и тоннелей, за состоянием которых постоянно необходимо следить.

Работы по реконструкции Дмитровского путепровода продолжаются. Мост располагается около платформы Петровско-Разумовская Октябрьской железной дороги. Как отметил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, объект будет готов уже в следующем году.

“Здесь будет по четыре полосы движения в каждом направлении. Сейчас ведутся работы по укрупнительной сборке металлического пролетного строения, строительству подпорных стен, бетонированию опор и перекладке инженерных коммуникаций”, – рассказал чиновник.

Кстати, специалисты в ходе проведения работ не стали ограничивать движение по Дмитровскому шоссе. Наоборот, для удобства работы транспортных средств они соорудили временный переезд, который поддерживает пропускную способность. Его демонтируют, когда реконструкция путепровода подойдет к концу.

По словам главы профильного ведомства, путепровод после обновления позволит обеспечить комфортное и безопасное движение наземного транспорта с учетом перспективного развития Октябрьской железной дороги, а также строительства северного участка Московского скоростного диаметра.

“За счет перераспределения потоков повысится пропускная способность автомобильного транспорта по Дмитровскому шоссе, улицам Валаамская и линии Октябрьской железной дороги”, – подчеркнул Рафик Загрутдинов.

Он также добавил, что после реконструкции Дмитровского путепровода станет возможным строительство железнодорожной инфраструктуры третьего Московского центрального диаметра и высокоскоростной магистрали Москва.

В ходе работ специалисты проложат по мосту широкие тротуары для пешеходов. Кроме того, безопасность на объекте будут обеспечивать шумозащитные экраны, автоматические противогололедные системы и барьерные ограждения.