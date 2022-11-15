В Иркутской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Иркутском. На борту находилось четверо членов экипажа, сообщает телеканал “360”.

Информацию о случившемся подтвердил мэр Жигаловского района Игорь Федоровский. По его сведениям, посадка случилась в 78 км от Жигалово в сторону Магистрального, пишет RT.

По предварительным данным, погибших нет. По данным “Царьграда”, информация по пострадавшим уточняется.