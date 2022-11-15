Как красиво сочетать прямые волосы с челкой: 10 примеров модных стрижек разной длины

Прямые волосы в сочетании с челкой позволяют создавать очень привлекательные и модные прически. Такой вариант стрижки считается к тому же очень практичным. Обрамляя лицо, челка придает прическе форму.

Мягкая челка и прямые длинные слои

Мягкая челка в сочетании с прямыми длинным слоями позволяет создать очень женственный и красивый образ. К тому же подстриженные слоями волосы становятся более послушными. Челка в такой прическе будет красиво обрамлять лицо.

Волосы средней длины с челкой

Такой вариант отлично подойдет тем, кто ищет смелый и модный вариант прически. Прямая челка в такой стрижке должна быть текстурированной. Также обязательны длинные слои по бокам и сзади.

Гладкая стрижка до плеч с прореженной челкой

Прореженные челки считаются очень модным элементом стрижек нынешнего сезона. Считается, что такая челка в сочетании с гладкой стрижкой средней длины отлично подходит для тонких волос.

Гладкая челка и гладкие длинные волосы

Такая стрижка отлично подчеркивает глаза и делает черты лица более очерченными. Челка добавляет стрижке игривости. Считается, что прямые волосы в такой прическе можно собирать в хвост. Этот вариант хорошо подойдет, к примеру, для офиса.

Длинная челка набок и слои

Такая прическа, по мнению стилистов, в особенности хорошо будет смотреться для круглого лица. Длинная челка набок всегда делает лицо визуально более узким. Концы волос в такой прическе рекомендуется подкручивать по направлению вовнутрь.

Летняя прическа с челкой набок

Такая стрижка отлично подойдет для светлых волос. Челка в данном случае может иметь любую длину. Главное, чтобы она была уложена набок. Хорошо будет смотреться в этой прическе челка до щек, носа или подбородка. Очень красиво этот вариант сочетается также с мелированием.

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Боб средней длины с микрочелкой

Микрочелка — новая тенденция, стремительно набирающая обороты в этом сезоне. Прическа подойдет для тех, кто любит все новое и не боится выделяться из толпы. Считается, что микрочелки отлично сочетаются с волосами любой длины. Но в особенности хорошо этот вариант будет смотреться с бобом средней длины.

Прямой черный боб с челкой

Эта прическа отлично подойдет для любого типа волос и формы лица. К плюсам прямого черного боба с челкой относят и простоту в уходе и укладке.

Челка-шторка для овального лица

Модная челка-шторка в сочетании с прямыми гладкими волосами хорошо подойдет для овального лица. Такая стрижка также практична и выглядит очень современно.

Гладкий длинный боб с прямой челкой

Гладкий боб с прямой челкой — один из главных трендов нынешнего сезона.

Тяжелая прямая челка в этой стрижке отлично дополняет длинные волосы по бокам. Стрижка смотрится не только модно, но и загадочно.