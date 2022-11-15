Россиянам запретят разводиться в течение пяти лет после заключения брака

В соответствии с новыми поправками в Семейный кодекс РФ, россияне теперь не смогут расторгнуть брак в течение пяти лет с момента его заключения.

В отличие от предыдущих нововведений, это правило обладает обратной силой – оно распространяется на браки, заключенные после 1 января 2019 года, помимо тех, по которым бракоразводный процесс уже стартовал.

Второй пункт шестнадцатой статьи Семейного кодекса теперь изложен следующим образом: «Брак может быть прекращён путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов по истечению пятилетнего срока с момента регистрации».

Расторжение брака также планируется запретить при наличии детей младше 8 лет, однако эти поправки пока не были утверждены. Законодатели планируют оценить положительное влияние уже введённых корректив, а лишь затем продолжать вносить коррективы.

В планах также введение специального сбора за расторжение брака в размере от 10 до 25% стоимости совместно нажитого супругами имущества. Процентная ставка в этом случае будет зависеть от длительности брака – к примеру, если с момента егор заключения прошло от 5 до 8 лет, то сумма сбора составит 25% стоимости совместного имущества, от 8 до 12 лет – 20%, от 12 до 15 лет – 15%, а от 15 лет – 10%.

Авторы поправок объясняют необходимость изменений семейного законодательства высокой долей разводов среди россиян. Большинство браков, согласно актуальной статистике, расторгаются как раз в течение первых пяти лет.

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