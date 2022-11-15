СМИ: Эмили Ратажковски и Пит Дэвидсон встречаются

Похоже, 31-летняя Эмили Ратажковски и 28-летний американский комик Пит Дэвидсон двигаются дальше после расставания со вторыми половинками – Себастьяном Беар-Макклардом и Ким Кардашьян. Инсайдеры таблоида Us Weekly утверждают, что Эмили и Пит общаются уже пару месяцев и между ними зарождается нечто большее, нежели дружба.

Пит и Эмили общаются уже пару месяцев, – сообщил источник. – Они на очень ранней стадии, но оба действительно нравятся друг другу.

Инсайдер добавил, что пара познакомилась через общих друзей.

Пит заставляет Эмили смеяться, и ему нравится, что она очень умная, – продолжил он.

А в субботу вечером репортеры заметили Ратажковски и Дэвидсона на свидании в Бруклине. Впрочем, совместные выходы в свет пока мало о чем говорят – в конце октября Эмили заметили с другим кавалером. Однако дальнейшего развития не последовало. Еще раньше Ратажковски приписывали роман с самим Брэдом Питтом, но и эту информацию Эмили не комментировала. Впрочем, Эмили не скрывает, что ищет новую любовь. В конце октября она дала большое интервью изданию Harper’s Bazaar, в котором призналась, что с удовольствием ходит на свидания с новыми мужчинами.

Напомним, что с супругом-кинопродюсером Себастьяном Беар-Макклардом Эмили рассталась в июле из-за его многочисленных измен. В начале сентября модель подала документы на развод в Верховный суд Манхэттена. У Эмили Ратажковски и ее бывшего мужа есть общий ребенок — годовалый сын Сильвестр.

Пит Дэвидсон же разошелся с Ким Кардашьян в августе после 9-ти месяцев отношений. Причиной разрыва, по словам информаторов, стали нестыковки в рабочих графиках звезд.

Эмили с бывшим мужем Пит вместе с Ким Кардашьян