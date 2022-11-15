 

В Новой Москве построят автодорогу к железнодорожной станции “Санино”

15.11.2022, 11:15, Разное
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Москва – крупнейший европейский мегаполис с очень сложной транспортной системой. Все районы многомиллионного города связаны между собой широкой сетью небольших улиц и широкий автомагистралей. Столичные власти сегодня прикладывают огромные усилия для развития общественного транспорта, строительства соответствующей инфраструктуры и обеспечения безопасности переходов и водителей.

Активно в столичном регионе развивается как авто-, так и железнодорожный транспорт. К слову, в ТиНАО построят автомобильную дорогу к станции “Санино” Киевского направления МЖД. Об этом сообщает АГН “Москва” со ссылкой напресс-службу городского департамента развития новых территорий.

Глава ведомства Владимира Жидкина подчеркнул, что проектирование объекта уже началось. По его словам, автодорога обеспечит подъезд к железнодорожной станции “Санино” и будущему четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4).

Чиновник отметил, что протяженность дороги составит четыре километра. При этом она подойдет к стации с двух сторон: от Боровского и от Зайцевского шоссе. Кроме того, он отметил, что по новому пути будет запущен общественный транспорт.

“При этом со стороны Зайцевского шоссе она дотянется до пос. Кокошкино. Таким образом мы обеспечим доступность остановочного пункта будущего МЦД-4 для жителей сразу нескольких близлежащих населенных пунктов, в том числе запустив маршруты общественного транспорта”, – уточнил Владимир Жидкин.

Проект работ предусматривает не только возведение новой дороги, но и реконструкцию существующих улиц. Также на этом месте построят здание конечной станции общественного транспорта и отстойно-разворотную площадку возле железнодорожной платформы.

В процессе строительства специалисты должны будут выложить вдоль дороги тротуары, а также установить осветительные приборы. Кроме того, там появятся остановочные павильоны, а на прилегающей территории проведут благоустройство.

Уточняется, проектированием дороги к железнодорожной станции “Санино” занимается ООО “Проектный институт “Владимиравтодорпроект”. Государственным заказчиком работ выступает столичное ГКУ “Москворечье”. глава профильного департамента добавил, что объект планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

К слову, в Новой Москве с момента объединения территорий построено уже более 350 километров автомобильных дорог, а до конца следующего года появится еще 70.


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