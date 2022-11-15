Мнение: Американцев перестали уважать

На днях в Стамбуле устроили теракт, взорвали бомбу. Никаких подробностей я намеренно публиковать не буду — по двум причинам. Во-первых, если бы не журналисты с блогерами, терактов в мире было бы в 10 раз меньше, чем сейчас. У террористов и СМИ симбиоз: одни создают «инфоповод», другие рекламируют террористов и их идеи.

Во-вторых, читать новости о терактах вредно для здоровья. Вот серьёзно, организм обычного человека, не психопата, легче переварит три биг-тейсти и два литра колы, нежели просмотр нескольких репортажей об очередном кровавом теракте из знакомой ему страны.

Вместе с тем вчера произошло событие, которое с терактом напрямую связано, и которое нам с вами всё же стоит обсудить. США дежурно выразили Турции соболезнование, но турки… отказались соболезнование американцев принять. Глава МИД Турции, Сулейман Сойлу, заявил, что письмо из США похоже на «возвращение убийцы на место преступления» (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3):

Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства. Мы не вероломны ни к кому, но у нас больше нет терпимости к этим вероломным поступкам…

Мы знаем, как террористическая структура координируется, мы знаем, откуда она действует… Нет смысла обсуждать пешки. В мире много пешек.

2022 изменил многое. Все и раньше знали, что США — главный спонсор терроризма на планете, который растит фанатиков и разжигает войны ради своих политических целей. Однако раньше на государственном уровне старались прямо про это не говорить, чтобы не злить лишний раз жестоких и мстительных американцев. Теперь всё. Стоит ожидать, что каждое очередное преступление США независимые страны будут встречать открытыми обвинениями в адрес рушащейся сверхдержавы. Американцам, в свою очередь, после демонстративного плевка со стороны турок остаётся только вытереть лицо и сделать вид, будто ничего особенного не произошло. Санкции против главы МИД Турции они ввели ещё в 2018, а оправдываться США не могут, ибо классическое «вы ничего не докажете» будет звучать хуже, нежели техничное замалчивание проблемы.

Всё это, разумеется, тесно связано с курдами и с Сирией — со старым конфликтом, куда американцы плеснули канистру бензина после своего вторжения в Ирак в 2003. История длинная, пересказывать её сейчас заново смысла не вижу. Напомню только, что вместе с американцами во вторжении в Ирак участвовала и Украина, хотя Ирак, очевидно, никоим образом Украине не угрожал.

Для России тут важно, что два соучастника США, — Швеция и Финляндия, — не могут вступить в НАТО, пока не получат одобрения Турции. Турция, в свою очередь, требует от скандинавских стран выдать им курдов, на что шведы с финнами пойти пока что не готовы. Теперь, после теракта в Стамбуле, требования Турции станут более жёсткими, а Швеция с Финляндией, в свою очередь, ещё меньше склонны будут отдать туркам на растерзание тех, кому покровительствуют США. США, в свою очередь, навряд ли захотят предать курдов вот прямо сейчас, так как это будет выглядеть как слабость, как серьёзная уступка только что оскорбившей их Турции. Таким образом, вступление Швеции и Финляндии в НАТО может затянуться: давить на Турцию американцам стало сложнее.

Также для России важно, что американцев наконец-то начали прямым текстом обвинять во всех их многочисленных преступлениях. Ещё в прошлом году в России можно было поддерживать политику США, и иметь при этом в обществе репутацию более-менее порядочного человека «со своим мнением». К примеру, кто-то выступает за легализацию короткоствола, кто-то против, но при этом после горячей дискуссии спорщики всё же встают и пожимают друг другу руки, так как ни одна из двух позиций не вступает в прямое противоречие с совестью и моралью. Для США это окно стремительно закрывается. Открыто поддерживать американскую политику, — вот все эти войны, цветные революции, теракты, — с каждым месяцем всё сложнее, на что активно жалуются и сами пособники США.

За дружбу с США надо платить очень дорогой ценой. Мы можем наблюдать это хотя бы на примере современной Украины, сравнив её постмайданное плачевное состояние с мирной и большой Украиной Януковича из 2013 года. Чтобы защититься от этой опасности, россияне должны сформировать рефлекс: поддерживать США токсично, ходить в американское посольство токсично, иметь дела с американскими НКО — губительно для бизнеса и для карьеры.

Вместо завершения поста ритуально напомню, что институт выборов в США был придушен в 2020 году, на «выборах» дедушки Байдена. В 2022 стало ещё хуже. Опросы и экзит-поллы, включая исследования самих демократов, предрекали демократам сокрушительный провал на голосовании, которое прошло неделю назад. Тем не менее, демократы показали удивительно хороший результат. Иного объяснения, кроме прямой подтасовки результатов голосования, для минимально непредвзятого человека тут нет.

Из этого следует, что когда мы говорим «американцы сделали то» или «американцы сделали это», мы не можем указывать пальцем на Джона Доу, фермера из Оклахомы. Джон Доу, может быть, сугубо мирный человек, который ещё начиная с Вьетнама голосовал категорически против всех американских войн. Проблема в том, что его голос теперь имеет не больше значения, чем голоса обитателей его коровника.

Скажу более ясно: среди американцев много порядочных людей. Разумеется, этот факт не должен влиять на нашу политику по отношению к США — она должна оставаться жёсткой, так как мы должны заботиться прежде всего об интересах России. Но мы не должны и скатываться в традиционную для Запада ксенофобию, преследуя простых американцев или, например, отменяя американскую культуру.