 

Handelsblatt – малый бизнес Германии опасается за своё экономическое выживание

15.11.2022, 10:17, Разное
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Всё больше микропредприятий и самозанятых в Германии опасаются за своё дальнейшее существование, передаёт Handelsblatt. По данным мюнхенского Института экономических исследований, в октябре этот показатель составил 19,5%, превысив рекорд предыдущего месяца. Перспективы компаний в сфере малого предпринимательства на ближайшие месяцы также неутешительны, особенно в розничной торговле и строительной отрасли.


AP

В октябре деловые настроения среди микропредприятий и самозанятых Германии вновь значительно упали. При этом всё больше предприятий с численностью сотрудников до 9 человек опасаются за своё дальнейшее существование. В пятницу мюнхенский Институт экономических исследований сообщил, что соответствующий индекс делового климата опустился с -20,9 в сентябре до -25,0 в октябре, передаёт Handelsblatt.

«Замедление экономического роста особенно тяжело отражается на самозанятых и микропредприятиях, — подчеркнул Клаус Вольрабе, руководитель центра опросов Института экономических исследований. — Всё больше субъектов опасаются за собственное существование». 19,5% компаний в сфере малого предпринимательства в настоящее время считают, что их экономическое выживание находится под угрозой. Это значительно больше, чем по экономике в целом, где этот показатель составил 7,5%.

Всё меньше компаний удовлетворены текущим положением дел. Прогноз на ближайшие месяцы для микропредприятий и самозанятых стал заметно более пессимистичным, чем раньше. По данным исследователей, это контрастирует с экономикой в ​​целом, где индекс предпринимательских ожиданий в последнее время немного увеличился вновь.

Проблемы охватывают все отрасли. «Перспективы микропредприятий неутешительны, особенно в розничной торговле и строительной отрасли, — заявили в Институте экономических исследований. — Неуверенность среди самозанятых и микропредприятий снова превысила рекорд предыдущего месяца».

Энергетический кризис, высокая инфляция и общее охлаждение мировой экономики оказывают значительное влияние на экономику Германии. Годовой отчёт экспертного совета при правительстве ФРГ, представленный на этой неделе, рисует мрачные перспективы: в 2023 году экономисты ожидают рецессии.

Ожидается, что валовой внутренний продукт Германии сократится на 0,2%. В 2022 году экономисты по-прежнему рассчитывают на рост на 1,7%, что в основном связано с первым полугодием, которое всё ещё было довольно успешным. Оно характеризовалось эффектами снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, пишет Handelsblatt. 


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