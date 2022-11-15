Елена Крыгина, Егор Кончаловский, Алена Хмельницкая и другие на премьере спектакля “БЕСприданница”

12 ноября 2022 в преддверии 200-летия А. Островского в Театре имени Моссовета состоялась премьера спектакля “БЕСприданница” в постановке художественного руководителя театра Евгения Марчелли.

Премьеру спектакля “БЕСприданница” посетили Игорь и Вадим Верники, Елена Крыгина, Анна Александрова, Евгения Линович, Евгения Милова, Ирина Пегова, Екатерина Стриженова, Егор Кончаловский, Евгений Писарев, Алика Смехова, Инна Маликова, Алена Хмельницкая, Сергей Юшкевич и многие другие.

Станислав Бондаренко Елена Валюшкина

“Бесприданница” – одна из лучших пьес А.Н. Островского, традиционно входящая в репертуар крупнейших театров России. Один из ведущих российских режиссеров Евгений Марчелли (заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии “Золотая маска”), умеющий проникнуть в психологию героев и придать классическому тексту современное звучание, представляет спектакль о губительной силе обманутой любви и о духовной слепоте, бесчувственном равнодушии, отсутствии эмпатии, цинизме, которыми заражен современный человек.

Премьерные показы спектакля Евгения Марчелли “БЕСприданница” пройдут 19 ноября и 10 декабря в Театре им. Моссовета.

Алика Смехова Алена Хмельницкая Сергей Юшкевич Ирина Пегова Инна Маликова Игорь и Вадим Верники Елена Крыгина Екатерина Стриженова Егор Кончаловский Евгения Милова Евгений Писарев Анна Александрова Андрей Максимов с супругой Евгения Линович