 

Елена Крыгина, Егор Кончаловский, Алена Хмельницкая и другие на премьере спектакля “БЕСприданница”

15.11.2022, 10:08, Разное
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12 ноября 2022 в преддверии 200-летия А. Островского в Театре имени Моссовета состоялась премьера спектакля “БЕСприданница” в постановке художественного руководителя театра Евгения Марчелли.

Премьеру спектакля “БЕСприданница” посетили Игорь и Вадим Верники, Елена Крыгина, Анна Александрова, Евгения Линович, Евгения Милова, Ирина Пегова, Екатерина Стриженова, Егор Кончаловский, Евгений Писарев, Алика Смехова, Инна Маликова, Алена Хмельницкая, Сергей Юшкевич и многие другие.

Станислав БондаренкоЕлена Валюшкина

“Бесприданница” – одна из лучших пьес А.Н. Островского, традиционно входящая в репертуар крупнейших театров России. Один из ведущих российских режиссеров Евгений Марчелли (заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии “Золотая маска”), умеющий проникнуть в психологию героев и придать классическому тексту современное звучание, представляет спектакль о губительной силе обманутой любви и о духовной слепоте, бесчувственном равнодушии, отсутствии эмпатии, цинизме, которыми заражен современный человек.

Премьерные показы спектакля Евгения Марчелли “БЕСприданница” пройдут 19 ноября и 10 декабря в Театре им. Моссовета.

Алика СмеховаАлена ХмельницкаяСергей ЮшкевичИрина ПеговаИнна МаликоваИгорь и Вадим ВерникиЕлена КрыгинаЕкатерина СтриженоваЕгор КончаловскийЕвгения МиловаЕвгений ПисаревАнна АлександроваАндрей Максимов с супругойЕвгения Линович


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