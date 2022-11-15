Зои Казан и Пол Дано стали родителями во второй раз

Звезда сериалов “Кликбейт” и “Двойка” Зои Казан и ее супруг, номинант на премии “Золотой глобус”, “Эмми” и BAFTA Пол Дано снова стали родителями — всего через месяц после того, как мир узнал о беременности актрисы. Пара обошлась без громких постов в социальных сетях и сообщила о пополнении в семье в прессе. Накануне 39-летняя Зои Казан дала интервью Today, в котором призналась, что родила 3 недели назад.

Три недели назад родился наш второй ребенок, – подтвердила Зои в диалоге с ведущей.

Зои и Пол на премьере фильма “Она сказала”

Никаких других подробностей, например, имя и пол новорожденного, актриса раскрывать не стала. Напомним, что у Казан и Дано уже есть 4-летняя дочь по имени Альма Бэй.

Зои ККазан и Пол Дано вместе уже 15 лет — они начали встречаться еще в 2007 году. Их отношения начались с дружбы, но затем легкий флирт медленно трансформировался в настоящее чувство. Кстати, на съемочной площадке они тоже успели поработать вместе — в картине 2012 года “Руби Спаркс”, где по сюжету тоже играли пару.