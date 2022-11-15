 

Столичные ЖК с квартирами до 10 млн рублей

15.11.2022, 9:50, Разное
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В старых границах Москвы есть ряд новостроек, где стоимость квартир начинается от 9-10 млн рублей, даже в бизнес-классе. Правда, покупателям придется рассчитывать только на студии и “однушки”. Исключение – жилые комплексы на границе с МКАД, где в таком бюджете можно найти и двухкомнатные лоты.

Широкий выбор квартир по цене до 10 млн рублей представлен в микрорайоне “Южные сады” от группы “А101” в Бутово. За такую цену в корпусе со сроком сдачи в 2025 году доступны лоты с балконами, с отдельной гардеробной, с красивым видом и из окна и даже с выполненной отделкой.

Довольно просторные квартиры предлагаются в ЖК “Сиреневый парк” от AFI Development в Метрогородке. Так, “однушку” площадью 39 кв. м на тринадцатом этаже можно приобрести за 10,2 млн рублей. Также здесь представлен хороший выбор студий площадью до 30 кв. м. В другом проекте застройщика – AFI Tower в районе Свиблово – цены на студии площадью от 23 кв. м начинаются от 8,4 млн рублей.

В комплексе “Level Селигерская” от Level Group в районе Западное Дегунино обозначенного бюджета хватит на покупку «однушек» площадью до 36 кв. м в корпусе, который будет достроен в 2025 году. Однако предложение ограничено.

В других проектах от данного застройщика есть более доступные варианты, но меньшей площади. В ЖК “Level Нагатинская” цены на студии начинаются от 7,7 млн рублей. В проекте “Level Стрешнево” стоимость лотов еще ниже – от 6,6 млн рублей, но здесь предлагаются апартаменты. Обе новостройки относятся к классу “бизнес”.


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