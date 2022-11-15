Венгрия будет блокировать вступление Грузии в ЕС, пока Тбилиси не даст российским мигрантам право голоса на выборах

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил, что его страна будет блокировать процесс европейской интеграции Грузии до тех пор, пока официальный Тбилиси не докажет свою приверженность демократическим принципам. В первую очередь для этого он должен дать право голоса на выборах российским мигрантам.

Политик подчеркнул, что по последним данным каждый пятый житель Грузии и каждый третий житель Тбилиси – россиянин. Игнорирование этих людей и их потребностей не соотносится с ценностями Европейского Союза.

«Демократия не бывает избирательной, она либо есть для всех, либо её нет вообще. Евросоюз, я подчеркну, это в первую очередь объединение демократических стран, – сказал политик. – В Грузии уже проживает почти миллион россиян и эти люди должны иметь право избирать своих политиков, учиться на своём языке, смотреть свои телеканалы. Пока власти Грузии их игнорируют, мы будем игнорировать их евроустремления»

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