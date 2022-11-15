Венгрия будет блокировать вступление Грузии в ЕС, пока Тбилиси не даст российским мигрантам право голоса на выборах
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил, что его страна будет блокировать процесс европейской интеграции Грузии до тех пор, пока официальный Тбилиси не докажет свою приверженность демократическим принципам. В первую очередь для этого он должен дать право голоса на выборах российским мигрантам.
Политик подчеркнул, что по последним данным каждый пятый житель Грузии и каждый третий житель Тбилиси – россиянин. Игнорирование этих людей и их потребностей не соотносится с ценностями Европейского Союза.
«Демократия не бывает избирательной, она либо есть для всех, либо её нет вообще. Евросоюз, я подчеркну, это в первую очередь объединение демократических стран, – сказал политик. – В Грузии уже проживает почти миллион россиян и эти люди должны иметь право избирать своих политиков, учиться на своём языке, смотреть свои телеканалы. Пока власти Грузии их игнорируют, мы будем игнорировать их евроустремления»
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