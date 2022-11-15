 

Скандал в бундесвере — солдатам придётся самостоятельно срезать с новой формы символы SS

15.11.2022, 8:50, Разное
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Военнослужащие бундесвера получили новую форму с символами SS на ярлыках, пишет Focus. Как пояснили в Министерстве обороны Германии, аббревиатура, которая по-прежнему ассоциируется с нацистским режимом и его ужасными преступлениями, «использовалась для обозначения размера S-Short». Теперь, согласно распоряжению главы ведомства Кристины Ламбрехт, солдатам бундесвера придётся удалить неправильные ярлыки со своей служебной одежды самостоятельно.


AP

Более чем неловкая ситуация для всех её участников: военнослужащие бундесвера получили новую форму размером SS. Эти две буквы по-прежнему символизируют нацистский режим и ассоциируются с его ужасными преступлениями, пишет Focus.

Неясно, кем именно была совершена ошибка — заказчиком или же поставщиком камуфляжных курток и брюк. Согласно официальному решению федерального министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, солдатам бундесвера придётся удалить неправильные ярлыки со своей служебной одежды самостоятельно, поскольку «аббревиатура SS использовалась для обозначения размера S-Short».

Ярлыки следует срезать либо полностью, либо срезать «только обозначение размера», если на ярлыке имеется другая информация. Как отмечает издание, новые брюки и куртки были заказаны только этим летом. Государство потратило €2,3 миллиардов на 313 тыс. «комплектов служебной одежды для вооружённых сил», а также на новые каски и спальные мешки.

По данным издания, форма для военнослужащих бундесвера поставляется двумя производителями: Hexonia GmbH и Gustav Wahler GmbH & Co. KG. СМИ пока не удалось связаться ни с одной из этих компаний, поэтому неясно, как именно мог произойти инцидент.

Член комитета бундестага по обороне, пожелавший остаться неназванным, отметил: «Надо спросить себя, почему такие совпадения случаются только в бундесвере. Хорошо, что министр смогла это прекратить, но лучше не переусердствовать и заняться наконец такими важными задачами, как перевооружение и модернизация».


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