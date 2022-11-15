 

Сандалии Стива Джобса и гитара Курта Кобейна — ABC News о рекордах нью-йоркского аукциона вещей знаменитостей

15.11.2022, 8:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавний аукцион Icons & Idols: Rock ‘N’ Roll не обошёлся без громких приобретений, передаёт ABC News. За рекордную цену $218 750 были проданы сандалии Birkenstocks, которые носил основатель Apple Стив Джобс на взлёте своей карьеры. Гитара, которую когда-то ломал на сцене фронтмен группы Nirvana Курт Кобейн, обошлась покупателю в полмиллиона долларов. И это далеко не полный список: с молотка ушли шиньон Эми Уайнхаус и записка Мадонны, а также многие другие вещи знаменитостей.

Некоторая обувь — дорогая. 

МИРАНДА ХОББС, героиня сериала «Секс в большом городе»: Сколько у тебя таких пар, по 400 долларов за одну? Пятьдесят?

А некоторая обувь бесценна. Но есть и такое: старая пара сандалий Birkenstocks, которая только что была продана за 218 750 долларов. Новый мировой рекорд цены за пару сандалий, которые когда-либо были проданы на аукционе. Всё потому, что эти сандалии носил Стив Джобс, когда компания Apple только начинала свой путь. Эти Birkenstocks являлись одним из лотов на аукционе Icons & Idols: Rock ‘N’ Roll, который проводит компания Julien’s Auctions. Он имел огромный успех.

Изюминкой также стала гитара Fender Mustang 1973 года выпуска: ей владел, выступал с ней на сцене, ломал и потом на ней расписался фронтмен группы Nirvana Курт Кобейн. Она была продана за 496 400 долларов. Эта гитара, склеенная с помощью скотча, стоит дороже, чем электрогитара Принса, проданная за 192 000 долларов. Затем всё стало причудливее: шиньон в форме улья, который Эми Уайнхаус надела на церемонию вручения премии «Грэмми» в 2008 году, обошёлся кому-то в 12 500 долларов. Список дел Мадонны от 2 сентября, содержащий такие пункты, как «заменить телефон в ванной» и «отправить фотографии Рене», — интрига, достаточная для того, чтобы кто-то заплатил 640 долларов.

Однако коллекционеры тратят большие деньги на глупые, на первый взгляд, вещи уже не в первый раз. В 2019 году арт-объект, названный «Комик» — просто банан, прикреплённый скотчем к стене, — был продан за 120 000 долларов на художественной ярмарке Art Basel в Майами.

Дата выхода в эфир 14 ноября 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04.21 / Холли Берри поделилась новыми фото с возлюбленным, которого скрывала несколько месяцев

15.05.21 / Девам без медитации никак: как знакам зодиака позаботиться о себе

10.02.22 / Мнение: Российская Метавселенная

14.01.21 / Какие уголовные дела грозят Алексею Навальному в России?

19.10.21 / Болгария оформила патентное право на болгарку

23.11.21 / Прически, которые словно делают моложе. Трендовые варианты для модниц

07.04.22 / Мнение: “Рубль слетел с катушек”

07.09.21 / «Голову статуи» обнаружили на Марсе

30.09.22 / Скандалы: США обвинили Дерипаску в нарушении санкций и пригрозили сроком до 20 лет

18.09.20 / Мнение: Зеленский нажил новых врагов среди влиятельных евреев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика