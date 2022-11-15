Мнение: Агония ООН?

Генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба, нанесенного Украине в результате спецоперации России.

Резолюцию поддержали 94 государства, против выступили Россия, Багамы, Белоруссия, Зимбабве, Иран, КНДР, КНР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, ЦАР, Эритрея и Эфиопия, остальные – воздержались.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что эта резолюция похожа «…на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению. Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживём и без такой организации «объединённых наций».

Справедливости ради надо сказать, что репарации платит государство, проигравшее в войне, государству, ставшему победителем. Выходит, что ООН большинством голосов уже решил, что Россия обречена на капитуляцию?

Настораживает фраза Медведева «проживём и без такой организации «объединённых наций». Что имеет ввиду зампред Совбеза России? Что Россия может выйти из ООН? И создаст свой ООН, в который пригласит только такие страны, как Багамы, Белоруссия, Зимбабве, Иран, КНДР, КНР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, ЦАР, Эритрея и Эфиопия? Или позовет и воздержавшихся при голосовании по резолюции о репарации Украине, среди которых— Индия, Индонезия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, ЮАР?

Таблица итогов голосования отсюда

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