 

Мнение: Агония ООН?

15.11.2022, 8:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба, нанесенного Украине в результате спецоперации России.

Резолюцию поддержали 94 государства, против выступили Россия, Багамы, Белоруссия, Зимбабве, Иран, КНДР, КНР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, ЦАР, Эритрея и Эфиопия, остальные – воздержались.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что эта резолюция похожа «…на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению. Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживём и без такой организации «объединённых наций».

Справедливости ради надо сказать, что репарации платит государство, проигравшее в войне, государству, ставшему победителем. Выходит, что ООН большинством голосов уже решил, что Россия обречена на капитуляцию?

Настораживает фраза Медведева «проживём и без такой организации «объединённых наций». Что имеет ввиду зампред Совбеза России? Что Россия может выйти из ООН? И создаст свой ООН, в который пригласит только такие страны, как Багамы, Белоруссия, Зимбабве, Иран, КНДР, КНР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, ЦАР, Эритрея и Эфиопия? Или позовет и воздержавшихся при голосовании по резолюции о репарации Украине, среди которых— Индия, Индонезия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, ЮАР?

Таблица итогов голосования отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08.22 / В рамках программы реновации района Перово в Москве будет отремонтировано в общей сложности 200 домов

24.11.21 / Антипрививочникам запретят собираться группами более двух человек

20.06.21 / Меркель назвала нападение нацистской Германии на СССР “поводом для стыда”

02.12.21 / Мнение: Заколоченный Сан-Франциско

14.09.22 / Мнение: Бывает ли ответственность без вины?

12.08.20 / Современные диктаторы

26.01.22 / Мнение: Что движет европейскими погромщиками?

30.10.20 / Елена Малышева: «В коллапсе медицинской системы есть и вина россиян»

02.11.22 / «Это не военное преступление» – гарнизонный суд оправдал кота, воровавшего мятные пряники со склада

03.04.22 / Мнение: 100 лет назад началась эпоха Сталина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика