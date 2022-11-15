 

Даже гражданство ЕС не спасло: дочь Харатьяна за бугром растерзали осатаневшие русофобы

15.11.2022, 8:27, Разное
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У Дмитрия Харатьяна двое детей от разных браков. Старшая 38-летняя дочь Александра имеет гражданство Евросоюза. Несколько лет назад она уехала в Швецию вслед за мужем, с которым потом развелась и так и не стала мамой. Там она находится до сих пор, однако нормальная жить в Европе так и не сложилась, несмотря на наличие гражданства. Сын актера Иван тоже жил за границей.

В эфире передачи Бориса Корчевникова “Судьба человека” на канале “Россия 1” Дмитрий Харатьян рассказал о судьбе своих наследников. Звезда “Гардемаринов” рассказала, что его дочь столкнулась за рубежом со страшной русофобией ввиду последних событий. У Александры фамилия отца, из-за этого на нее постоянно сыплются нападки.

Харатьян добавил, что несмотря на нейтральную позицию по отношению к событиям в мире, на дочь давят внешние факторы. Но Александра выбрала такой путь, и она будет и дальше жить в Европе, поэтому растерзанной осатаневшими европейцами женщине ничего не остается, как держаться. Актер добавил, что о возвращении в Россию речи не идет, так как уже слишком много воды утекло.

Сын Харатьяна Иван также несколько лет жил на Мальте, где учился в русской школе с седьмого класса. Там он освоил английский и научился самостоятельности, которой дома не хватало. Однако после школы Иван все же вернулся в Россию и поступил во ВГИК, где теперь учится на режиссера.


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