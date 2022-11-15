 

NTD – Книга Гиннеса пополнилась новыми необычными рекордами

15.11.2022, 7:26, Разное
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В День мировых рекордов Гиннесса знаменитая книга пополнилась новыми достижениями. Как передаёт NTD, в неё попали 14-летняя акробатка, которая преодолела быстрее всех 20-метровый участок, согнувшись пополам назад, артистка, прокрутившая больше всего хулахупов, стоя на ходулях, и футбольный фристайлер.

В День мировых рекордов Гиннесса знаменитая книга пополнилась новыми достижениями.
Тема этого года «Суперспособности». И жители Великобритании раскрыли её сполна. 14-летняя акробатка Либерти Баррос преодолела быстрее всех 20-метровый участок, согнувшись пополам назад, — за 22 секунды.

Говорит, что изначально даже не представляла, что так умеет.

ЛИБЕРТИ БАРРОС, 14-летняя акробатка: Всё началось, когда я скопировала движения из клипа Рианны. И в итоге стала делать вот так. Я вообще не думала, что у меня так получится. Я никогда не была гибкой, были проблемы с дыханием. Иногда из-за этого я даже пропускала школу. Теперь же я каждый день благодарна, что могу делать так.

Девочка уже строит планы на будущее.

ЛИБЕРТИ БАРРОС: Думаю, что буду делать вот такие отжимания. Надеюсь, это будет моим следующим рекордом.

А артистка Мириам прокрутила больше всего хулахупов, стоя на ходулях, — 25.

МИРИАМ ОЛАИВОЛА, артистка: Я кручу хулахуп годами. Начала, наверное, в девять. А такие трюки начала выполнять в этом году. Активнее всего тренируюсь с прошлого месяца.

Ещё один рекорд — из футбольного фристайла. 22-летний Бен Натталл проделал 53 таких удара. До этого его же рекорд составлял 46.

БЕН НАТТАЛЛ, профессиональный футбольный фристайлер: Это уже мой пятый рекорд. Я привык к переживаниям до начала. Но ощущения после всегда одни и те же: я очень счастлив.

День мировых рекордов Гиннесса отмечают в четверг второй недели ноября. В этот день тысячи людей по всему миру делают попытки установить какие-то новые рекорды и попасть в историю.

Дата выхода в эфир 11 ноября 2022 года


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