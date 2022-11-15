Independent – 5,1 млн британцев в следующем году будут получать зарплату ниже реального прожиточного минимума

Уже в апреле следующего года каждый пятый работающий британец будет зарабатывать меньше, чем ему необходимо для жизни, передаёт The Independent. Как показало исследование благотворительной организации Living Wage Foundation, это связано с тем, что рост заработной платы в Великобритании не поспевает за стремительным ростом инфляции.



АР

Число британцев, зарабатывающих меньше реального прожиточного минимума, в следующем году вырастет до 5,1 миллионов человек, сообщает The Independent со сслыкой на исследование благотворительной организации Living Wage Foundation.

Около 3,5 миллионов работающих жителей Великобритании в настоящее время зарабатывают меньше реального прожиточного минимума, который добровольно выплачивается тысячами британских работодателей, исходя из того, сколько людям необходимо, чтобы покрыть основные расходы на жизнь.

Однако, по прогнозу благотворительной организации, ещё 1,6 миллионов человек будут получать меньше этой суммы к весне 2023 года, так как рост заработной платы не поспевает за стремительно растущей инфляцией. Это означает, что каждый пятый работающий британец будет зарабатывать меньше, чем ему будет необходимо для жизни.

«Наши прогнозы демонстрируют мрачную картину на следующий год: по оценкам, 5,1 миллиона работников будут получать зарплату ниже реального прожиточного минимума», — сказала глава фонда Кэтрин Чапман.

В связи с этим Чапман призвала работодателей обязаться платить своим сотрудникам реальный прожиточный минимум, учитывая стремительный рост стоимости жизни в Великобритании и то давление, под которым оказались британские семьи.

Реальный прожиточный минимум составляет £11,95 в Лондоне и £10,90 — в остальной части Великобритании, что немного выше установленного правительством минимального размера оплаты труда. Его в стране добровольно выплачивают более чем 11 тыс. работодателей. Сумма возросла на 10,1% в сентябре, примерно в соответствии с инфляцией, в знак признания резкого роста стоимости жизни за последний год.

С момента окончания школы до 23 лет британцы должны получать минимальную заработную плату в размере от £4,81 до £9,18, а для работников в возрасте 23 лет и старше минимальная заработная плата установлена в размере £9,50 в час.

Однако реальный прожиточный минимум устанавливается вне зависимости от правительства и Чапман призывает сделать его основой для преодоления кризиса стоимости жизни в Великобритании, пишет The Independent.

В Союзе общественных и коммерческих служб, который на этой неделе объявил забастовку для более чем 100 тыс. государственных служащих, заявили, что многие госслужащие по всей Великобритании вынуждены обращаться в продовольственные банки. По словам руководителя профсоюза Марка Сервотки, продовольственные банки были созданы в министерстве энергетики бизнеса и промышленной стратегии и других крупных государственных учреждениях. Указывая на широкое распространение бедности на государственной службе, Сервотки указал на необходимость срочного вмешательства правительства.