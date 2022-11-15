Сотка за концерт: Как прижатый к стенке Галкин* зарабатывает на сбившихся в стаи русских за бугром

Осень и зима всегда были для артистов жаркой порой гастролей за границей, и этот год не стал исключением. Многие уехавшие из России звезды сейчас крутятся за бугром как белки в колесе. Один только Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) теперь работает в три раза больше, а получает меньше, чем когда-то на родине. После того, как имеющий гражданство Израиля комик отказался от России и раскритиковал ее, с ним расторгли все рекламные контракты, он ушел с поста ведущего ряда программ, речь о частных корпоративах тоже не идет. Теперь у него только концерты, на которые ходят исключительно русские из комьюнити эмигрантов, которые так же, как и сам Максим Галкин*, оказались за бортом и сбились в стаи.

По данным сайта “КП”, Максим Галкин* за границей собирает залы вместимостью не больше 1 – 3 (редко 5) тысяч человек, ездит по проверенным годами маршрутам и осваивает новые города. Иностранцы не ходят на такие концерты, поэтому основным средством заработка остаются все те же “рабы” (как выразилась Алла Пугачева), только переехавшие.

Несмотря ни на что, Максим Галкин* считается, по данным российского рейтинга Forbes, одним из богачей. За год он “навыступал” $3 миллиона. При этом часть этих денег он заработал на нас с вами до 24 февраля 2022 года. По некоторым данным, деньги звезды инвестированы в западные банки, которые сейчас активно поддерживают Украину. По сути Галкин* финансирует поставки оружия Украине.

Сейчас Галкин* отрабатывает в месяц в среднем десять концертов. Цена билетов в Израиле и Прибалтике – от шести до десяти тысяч рублей. В США: от $100 до $200. Средний гонорар за концерт €100 тысяч. В России ему платили по €120 тысяч, приглашений было в разы больше. Теперь же сотка за концерт, и он отрабатывает не больше одного мероприятия в два месяца.

*Минюст России признал Максима Галкина иноагентом.