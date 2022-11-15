 

“Сейчас в стране нелегкое положение”: Продюсер подтвердил намерения Долиной покинуть Россию

15.11.2022, 5:39, Разное
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Продюсер Ларисы Долиной Дмитрий Ашуров подтвердил планы российской певицы покинуть страну и отправиться за рубеж. По словам представителя артистки, “в стране сейчас нелегкое положение”, но Долина таким образом никому не портит жизнь и никому не мешает.

Лариса Долина собирается в январе провести отпуск на Мальдивах, об этом она мечтала давно. При этом многие поклонники не оценили такое желание народной артистки России.

Продюсер певицы не согласен с критикой в ее адрес. По его словам, Лариса Долина заслужила отдых и достойна его, рассказал он в беседе с Пятым каналом. Ашуков добавил, что для артистки такой вид отдыха наиболее подходит. Кто-то любит ходить в лес, кто-то просто шуляет6 а Долиной нужны Мальдивы.

Ашурков добавил, что Ларисе Долиной нужно восстановиться, правда, не отметил, после чего. Он пояснил, что это лучше, чем если бы она начала себя плохо чувствовать.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина целых два года не была в отпуске, поэтому истосковалась по теплому морю, солнцу и белому песку. На Мальдивы певица отправится не одна, а со своими близкими. Так что можно сказать, что артистка вывозит свою семью из России.


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