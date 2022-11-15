В Новой Москве за год открыли четыре тематических парка

Власти российской столицы активно занимаются благоустройством улиц, дворов и парков, а также строительством социальных объектов: школ, детских садов, библиотек, поликлиник и других. Сегодня во всех районах города появляются новые красивые и комфортные общественные пространства с зонами отдыха и спорта. Они становятся точками притяжения для местных жителей.

Семимильными шагами застраивается Новая Москва. Лишь в этом году там открылись четыре тематических парка. В зонах отдыха обустроили экскурсионные маршруты, а также построили детские и спортивные площадки.

Любителей размеренного времяпрепровождения радуют новые беседки и аллеи. Активные москвичи наслаждаются удобными велодорожками. В целом, городской черте появилось больше озелененной территории, что благоприятно сказывается на общем уровне экологии.

Вообще в Москве постоянно строят и обновляют точки притяжения, а в ТиНАО с 2012 года благоустроено более 90 парков, скверов и знаковых объектов. Об этом рассказал заместитель главы столичного региона Петр Бирюков. По его словам, специалисты установили на территории общественных пространств парковую мебель, а также оборудовали зоны для пикника.

“В этом году специалисты комплекса городского хозяйства сделали в округе четыре новых тематических парка — “Редут 1812 года”, “Марьинский ручей”, “Природный” и детский парк в поселке Рогово. В каждом из них появились прогулочные аллеи и велодорожки, оборудованы спортивные и детские площадки, установлены беседки, парковая мебель, созданы пикниковые зоны, проведено дополнительное озеленение”, — отметил чиновник.

Напомним, историко-мемориальный парк “Редут 1812 года” появился на месте памятника военной фортификации 1812 года в поселении Краснопахорском. Как ранее сообщали “Дни.ру”, земляной редут имеет прямоугольную форму. Вокруг оборонительного сооружения располагается ров, с внутренней стороны он укреплен валом. На его территории специалисты обнаружили множество предметов, имеющих археологическую ценность: свинцовые пули, медные пуговицы, лошадиные подковы и другое.

Парк “Марьинский ручей” обустроили в поселении Филимонковском на берегу одноименного ручья. В поселении Десеновском создали экопарк “Природный” с зонами отдыха, пешеходными дорожками и живописными мостами через реку Десну. Самым маленьким жителям Новой Москвы больше нравится проводить время в парке в поселке Рогово, где специалисты возвели многофункциональные игровые зоны.