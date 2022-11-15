 

“О боже!”: Покрывшегося жуткими пятнами 53-летнего Пригожина не смогли спасти

15.11.2022, 5:38, Разное
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Муж певицы Валерии запомнился многим своим образом: уже много лет он не изменял своей лысине, стилю в одежде и, конечно, доброй улыбке. Да, и характер у Иосифа Пригожина прекрасный: он постоянно встает на защиту своих коллег по цеху и выступает за справедливость.

В общем, большинство россиян считает продюсера настоящей душкой. Но такого музыкального деятеля они на мгновение потеряли. Дело в том, что супруг знаменитой блондинки неожиданно решил сменить имидж – на это его вдохновил фотограф ради одного проекта.

В своем микроблоге 53-летний Иосиф Пригожин опубликовал пару снимков, на которых предстал обновленным: дерзкая черная одежда от знаменитого дома моды, балаклава такого же цвета, и необычно суровый взгляд. В этом образе продюсер, по мнению фанатов, сам на себя не похож.

Очевидно, что муж певицы Валерии не ждал такой негативной реакции со стороны публики. В комментариях народ принялся писать, мол, не стоило слушать фотографа и изменять себе.

“О боже, бандит 90-х. Какой ужас. Вам больше к лицу улыбка. Начальник зоны! Докатились”, – написали под фотографиями продюсера люди.

Россияне обратили внимание и на то, что автор снимков сделал акцент на недостатки звезды: на кадрах четко видно, что в районе головы муж артистки покрылся жуткими пятнами. “Фотограф вам голову закоптил. Что на голове? В крапинку, как брызги”, – возмутились пользователи. В общем, смена имиджа оказалась для Иосифа Пригожина провальной, и никто из близких не смог спасти его от позора.


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