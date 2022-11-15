 

После побега мужа страдающая странной болезнью Савельева легла под нож

15.11.2022, 5:38, Разное
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Саша Савельева с недавних пор стала завсегдатаем медицинских клиник, а врачи теперь у нее самые лучшие друзья. Певица держит в курсе поклонников и рассказывает обо всех своих походах в больницу, а они ей сочувствуют и поддерживают.

На днях Саша Савельева рассказала о своих успехах после похода к стоматологу. По словам певицы, ей сделали операцию по установке зубного импланта. Певица показала фото, на котором предстала со льдом, который она приложила к щеке. Савельева рассказала, что перед операцией не волновалась, так как полностью доверяла своему врачу.

Перед тем, как лечь под нож, Саша Савельева взяла с медика обещание, что все пройдет хорошо. Она немного волновалась, так как знала, что ее будут снимать на видео. После хирургического вмешательства певица сообщила, что все прошло легко.

Ранее в Сети появились слухи о том, что муж Саши Савельевой Кирилл Сафонов покинул Россию и находится в Израиле. Спектакль с его участием пропал из афиши “Современника” еще в сентябре. Многие начали утверждать, что муж Савельевой просто сбежал из страны.

Ранее Певица пожаловалась на странный синдром, регулярно и необъяснимо появляющийся в осенний период.

Певица Саша Савельева пожаловалась странную болезнь, которая возвращается каждую осень. Бывшая солистка группы “Фабрика” призналась, что обычные аптечные лекарства не помогают. Заложенность носа, которая возникает из-за простуды или аллергии, не проходит по несколько недель.


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