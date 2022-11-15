 

В полку прибыло! Бомжующий по помойкам Панин назвал себя украинцем

15.11.2022, 4:12, Разное
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Алексей Панин после переезда в Испанию, который случился пару лет назад, остался почти без денег. Многие режиссеры, которые раньше хотели поработать вместе с актером, отвернулись от него после всех его выходок.

А их было море: Панин то снимется в пикантном видео, то – переночует у сточной канавы, затем побудет нудистом, поплачется об отсутствии шикарного особняка, в котором он заслужил жить, а затем все по-новой. Пробует себя везде, где только сможет, иными словами.

Только что стало известно о том, что теперь он решил сменить национальность: издание 360 сообщило о том, что Алексей Панин публично отказался от своей русской натуры, которая подарила ему популярность, заработки, позволившие ему переехать в Испанию и, теперь, плеваться оттуда в бывших соотечественников.

В своем личном блоге Алексей Панин выложил видео-обращение, в котором назвал себя украинцем и признался, что теперь ощущает себя единым целым с этим народом, дополняет Царьград. Бывшие соотечественники Панина теперь для него люди чужие. В полку переобувшихся прибыло, так сказать.

“Не хочу иметь с этой большей частью этого народа ничего общего”, – открестился от Родины бомжующий по помойкам, как его назвала психолог Вероника Степанова, Алексей Панин.


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