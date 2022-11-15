Праздничный нейл-арт с минималистским оттенком: простые и элегантные новогодние дизайны ногтей, которые будут в тренде

Приближается Новый год. В праздничные дни женщинам хочется украсить свои руки привлекательным и элегантным маникюром. Многие уже сейчас задумываются о выборе подходящего дизайна. В зимний сезон будет популярен нейл-арт с минималистским оттенком. Он придает рукам изысканность и красоту. В статье мы приведем несколько идей простого и элегантного новогоднего маникюра.

Темно-синий с серебряным кончиком

Этот маникюр сочетает элегантность френча с минималистичным дизайном. Он красиво смотрится на коротких ногтях.

Темно-синяя основа в сочетании с тонким серебряным кончиком придает ногтям праздничный вид. Это самый оригинальный вариант френча, его цветовая гамма отличается от традиционной.

Нюдовый с золотыми блестками

Нанесите на ногти прозрачный лак, а кончики украсьте мелкими золотыми блестками. Такой минималистичный дизайн подойдет как для новогодних праздников, так и для повседневности. Он отлично смотрится с тонкими золотыми кольцами на пальцах.

Френч с точками и звездочками

Если вы ищете простой и элегантный дизайн, то сочетайте френч с ногтями, украшенными серебристыми звездочками и точками. Этот нейл-арт идеально подходит для перманентного и полупостоянного маникюра, который прослужит вам все новогодние и рождественские праздники.

Белый с зеленым рисунком

Белый маникюр подходит не только для лета. Это прекрасный зимний цвет, который напоминает нам о снеге. Создайте на белом фоне забавный рисунок виде зеленых лент с бантиками. Такой дизайн вдохновлен упаковкой новогодних подарков. Для его нанесения вам понадобится тонкая кисточка и блестящий зеленый лак.

Бронзово-золотистые блестки

Золотые блестки – классический вариант праздничного нейл-арта. Сочетайте их с бронзовыми мерцающими частицами и создайте эффект градиента. Такой дизайн выглядит очень нарядно и эффектно.

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Зеленый с белым

Нанесите на мизинец белый лак и блестки, а остальные ногти покройте глянцевым зеленым лаком. У вас получится отличный зимний маникюр для новогодних праздников. Такая комбинация оттенков вдохновлена цветом елки и снега.

Красный с нюдовым полумесяцем

Красный цвет относится к классическим оттенкам маникюра. Он часто используется в праздничном нейл-арте.

Создайте около лунки ногтя полумесяц нюдового оттенка, а остальную часть ногтя покрасьте в красный цвет. Используйте тонкую кисточку и серебристый блестящий лак, чтобы создать границу между тонами.

Френч с красными кончиками и рисунками

Этот вариант френча выглядит забавно. Он отлично подходит для новогодних праздников.

Покройте ногти нюдовым лаком. Кончики покрасьте в ярко-красный цвет. Один из ногтей украсьте рисунком в виде шапочки Санта-Клауса. Он должен выглядеть как продолжение красного кончика (см. фото ниже).

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Серебряные звездочки на пастельном фоне

Если вам нравится неброский и нежный маникюр, то попробуйте рисунок в виде серебряных звездочек на нежно-розовом фоне. Располагайте их асимметрично. Если вы не хотите рисовать звезды от руки, то используйте наклейки. Такой маникюр легко сделать самостоятельно.

Дизайн с героями Диснея

Многие идеи новогоднего нейл-арта вдохновлены мультяшными персонажами. Если вам нравится оригинальный дизайн, то украсьте свои ногти изображениями героев Диснея: Микки-Мауса, Белоснежки и других.

Такой маникюр кажется сложным лишь на первый взгляд. Он не потребует от вас особых художественных навыков. В магазинах доступны наклейки с изображениями героев мультфильмов Диснея. Вы можете использовать их для украшения ногтей.

Заключение

Эти варианты новогоднего маникюра сочетают минималистичность и изысканность. Они не перегружают ногти обилием декора, но при этом выглядят нарядно.