 

Gazette Haiti: Автомобили посольства США в Гаити подверглись обстрелу со стороны неизвестных вооруженных лиц

15.11.2022, 3:22, Новости дня
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Несколько автомобилей посольства США в Гаити подверглись обстрелу со стороны неизвестных вооруженных лиц в понедельник, сообщил местный новостной портал Gazette Haiti.

Как утверждается, никто из сотрудников американской дипмиссии не пострадал, но ранения получил местный водитель одной из машин сопровождения. По предварительным данным, нападение произошло в северо-восточной части столицы республики – города Порт-о-Пренс, в районе Круа-де-Буке, который контролируется членами вооруженных банд, передает ТАСС.

В конце октября посол Гаити в США Бокчит Эдмонд призвал международное сообщество ввести войска в страну в связи с угрозой захвата власти бандами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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