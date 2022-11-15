Gazette Haiti: Автомобили посольства США в Гаити подверглись обстрелу со стороны неизвестных вооруженных лиц
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Несколько автомобилей посольства США в Гаити подверглись обстрелу со стороны неизвестных вооруженных лиц в понедельник, сообщил местный новостной портал Gazette Haiti.
Как утверждается, никто из сотрудников американской дипмиссии не пострадал, но ранения получил местный водитель одной из машин сопровождения. По предварительным данным, нападение произошло в северо-восточной части столицы республики – города Порт-о-Пренс, в районе Круа-де-Буке, который контролируется членами вооруженных банд, передает ТАСС.
В конце октября посол Гаити в США Бокчит Эдмонд призвал международное сообщество ввести войска в страну в связи с угрозой захвата власти бандами.
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