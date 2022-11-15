Politico – президентом Словении стала бывший адвокат Меланьи Трамп

Первой женщиной-президентом Словении стала Наташа Пирц-Мусар, бывший адвокат жены Дональда Трампа, пишет издание Politico. Известный юрист в прошлом представляла интересы бывшей первой леди США Меланьи Трамп в делах об авторском праве и других делах в её родной Словении.



AP

Бывший адвокат Меланьи Трамп госпожа Наташа Пирц-Мусар выиграла выборы на пост президента Словении в воскресенье. По итогам подсчета бюллетеней Пирц-Мусар получила 54% голосов избирателей. Её соперник, бывший министр иностранных дел Словении правого толка Анже Логар набрал 46% голосов, пишет издание Politico.

Как сообщается, известный юрист Пирц-Мусар в прошлом представляла интересы бывшей первой леди США Меланьи Трамп в делах об авторском праве и других делах в её родной Словении.

Победа Пирц-Мусар укрепит либеральный блок страны после победы левоцентристской коалиции на парламентских выборах в Словении в апреле. «Моя первая задача будет состоять в том, чтобы начать диалог между всеми словенцами», — сказала Пирц-Мусар, когда её избирательная команда праздновала победу. Логар признал поражение, заявив, что надеется, что его оппонент «выполнит все обещания», данные ею во время кампании. 54-летняя Пирц-Мусар станет первой женщиной на посту президента с тех пор, как Словения обрела независимость в результате распада Югославии в 1991 году, отмечает издание.