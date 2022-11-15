 

“Отец с сыном”: Пропавший старик Крутой вернулся с новорожденным малышом на руках

15.11.2022, 2:45, Разное
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Знаменитый композитор – не из тех людей, кто придает огласке свою личную жизнь. Более того, в последнее время его вообще не слышно и не видно, особенно в социальных сетях. Крайний свой пост Игорь Крутой опубликовал еще в середине октября, а потом пропал, храня молчание.

Поклонники уж было потеряли своего кумира, но он вернулся в мир Интернета, причем не один, а с новорожденным ребенком на руках. Что это за малыш становится понятно не сразу. В комментариях не мало людей написали: “Похож на вас”. Но очевидно, что этот малыш не музыкального деятеля – уж слишком он стар для отцовства.

Под трогательным роликом, в котором Игорь Крутой мило нянчится с малышом, написаны пронзительные строки, из которых становится ясно, что в кадре – внук по имени Игорь, который отмечает свой первый важный праздник.

“С днем рождения, Игорь Яковлевич Крутой (младший)” – обратился к мальчику мэтр отечественной эстрады.

Поклонники, конечно, присоединились к поздравлениям, а также, наблюдая за счастливым маэстро, не упустили возможности отметить, как композитору идет статус дедушки.

“Так классно смотритесь вместе! Как же это трогательно и душевно. Вы прям как отец с сыном”, – написали поклонники Игоря Крутого.


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