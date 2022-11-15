 

Квартир в Новой Москве стало на 23% больше

15.11.2022, 2:45, Разное
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Застройщики Московского региона проявляют наибольшую активность в Новой Москве. За третий квартал локальный рынок новостроек увеличился на 140 тыс. кв. м. Стартовала реализация пяти новых проектов, а количество квартир в продаже выросло сразу на 23%.

Всего за три месяца доля Новой Москвы в общем объеме предложения столичных новостроек увеличилась на 4 п.п., до 23%.

Площадь реализуемых квартир в новостройках Новой Москвы к ноябрю составила 49,9 кв. м, сократившись с начала года на 2%.

Спрос на новостройки на присоединенных территориях в третьем квартале вырос на 29%. Застройщики смогли выручить более 50,5 млрд рублей, реализовав около 4,7 тыс. лотов. За квартал выручка увеличилась на 37% и только на 4% уступает прошлогодним показателям.


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