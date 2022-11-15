 

Напавший на участкового, стажера и сотрудника СК житель Краснодарского края ранил еще одного полицейского

15.11.2022, 1:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Житель Цибанобалки Анапского района, напавший с ножом на участкового уполномоченного полиции и стажера, после чего выстреливший в сторону прибывшего на место происшествия следователя СК, ранил еще одного полицейского, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый блокирован в доме правоохранителями и продолжает оказывать сопротивление, ранив еще одного из полицейских, последний госпитализирован. Прокуратурой Краснодарского края поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 56-летнего жителя Цибанобалки Анапского района, передает ТАСС.

В свою очередь в пресс-службе СК сообщили, что жизни и здоровью сотрудника Следственного комитета РФ после стрельбы в Анапе ничто не угрожает.

По данным СК, житель Анапы, проживающий в одном из домовладений на улице Садовой села Цибанобалка, длительное время не оплачивал счета за коммунальные услуги. К неплательщику приехали сотрудники коммунальных служб для отключения домовладения от коммуникаций, в связи с чем на место были вызваны сотрудники полиции.

Подозреваемый причинил колотую рану бедра участковому уполномоченному полиции отдела МВД по городу Анапе и резаную рану ладони стажеру по должности участкового уполномоченного полиции, которые были госпитализированы.

Подозреваемый в нападении на полицейских забаррикадировался в доме и после прибытия на место происшествия сотрудников следственного управления выстрелил в сторону одного из них. В СК подчеркнули, что подозреваемый продолжает оказывать сопротивление.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщали, что житель Анапы при попытке задержания ранил двоих полицейских ножом и выстрелил в сторону прибывшего на место происшествия следователя СК.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09.21 / Невакцинированных атлетов отправят на карантин на ОИ в Пекине

30.09.20 / Азербайджан представил собственную версию уничтожения Су-25 ВВС Армении

01.11.20 / Землетрясение в турецком Измире. Число жертв – уже более 50 человек

17.03.22 / В Калифорнии нашли останки одного из первых саблезубых хищников в истории

30.06.20 / В Украину прибыл из Италии первый самолет с помощью для ликвидации последствий наводнений

08.10.21 / Угрожал проверками. СБУ задержала чиновника КГГА, который требовал деньги у предпринимателей

03.01.21 / Медведчук назвал заявление Ляшко о том, что Украина не будет использовать российскую вакцину от COVID-19 “маразматическим трепом”

21.12.21 / Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии

17.01.21 / Саммит G7 пройдет в июне – премьер Великобритании

17.10.20 / О внимании исламистов к убитому учителю во Франции было известно заранее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика