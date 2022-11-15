Правоохранители ликвидировали в Анапе ранившего троих полицейских и стрелявшего в следователя СК мужчину

Сотрудники правоохранительных органов в ходе штурма ликвидировали в Анапе ранившего троих полицейских и стрелявшего в сторону следователя СК мужчину, сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В главке сообщили, что около 22.30 сотрудники полиции в результате штурма ликвидировали в Анапе опасного правонарушителя, которым оказался 56-летний местный житель, на месте продолжает работать следственно-оперативная группа, передает ТАСС.

В ведомстве информировали, что подозреваемый оказывал вооруженное сопротивление и не подчинялся законным требованиям правоохранителей. В краевом главке полиции уточнили, что третий пострадавший сотрудник полиции получил огнестрельное ранение.

По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, мужчина стрелял из неустановленного оружия в сторону сотрудника следственного отдела по городу Анапе СК РФ по краю. В краевом следственном управлении СК РФ отметили, что мужчина забариккадировался в жилище и не реагировал на неоднократные требования сотрудников правоохранительных органов сдаться и продолжал стрелять. После очередного отказа фигуранта прекратить огонь в ходе специальной операции ответным огнем он был ликвидирован, добавили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника краевого следственного управления (ст. 295 УК РФ) и о применении насилия в отношении двух сотрудников отдела МВД РФ по Анапскому району (ч. 2 ст. 318, ч. 2 ст. 318 УК РФ). Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ход и результаты их расследования.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщали, что житель Анапы при попытке задержания ранил двоих полицейских ножом и выстрелил в сторону прибывшего на место происшествия следователя СК. Позже в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что житель Анапского района, напавший с ножом на участкового уполномоченного полиции и стажера, после чего выстреливший в сторону прибывшего на место происшествия следователя СК, ранил еще одного полицейского.

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